Dafne Schippers kan het niet allemaal in haar uppie doen

Er is in Nederland nog nooit zoveel over atletiek geschreven met Dafne Schippers als uithangbord van de sport. Maar ze kan de sport niet in haar eentje naar een hoger niveau tillen. Dat bleek maar weer in Lille, waar Nederland gisteren degradeerde op de EK landenteams.

Technisch directeur Ad Roskam was er al met niet al te hoge verwachtingen heen gegaan. Een aantal Nederlandse topatleten had er voor gekozen om het evenement te laten schieten om zich te richten op de wereldkampioenschappen in Londen die in augustus op het programma staan.

Voor toploopsters als Sifan Hassan en Sanne Verstegen, die in Amerika trainen, is het niet te doen om voor een weekend heen en weer te vliegen. "Ze hebben daar hun eigen programma. Je kunt niet tegen zo'n atleet zeggen dat ze dan maar twee keer een intercontinentale vlucht moeten pakken", zegt Roskam, die natuurlijk graag gebruik had gemaakt van hun inzet.

Topaffiche Dafne Schippers was er wel bij, een ritje Arnhem-Lille is nog wel te overbruggen. Maar zij is niet meer bereid om onnodige risico's te nemen voor een teamwedstrijd waarin een uitslag onderaan het klassement van meet af aan onvermijdelijk was. In tegenstelling tot twee jaar geleden, toen Nederland op het EK voor landenteams promoveerde naar de hoogste divisie, liet ze dit keer de 100 en 200 meter aan zich voorbijgaan. Schippers liep alleen de 4x100 estafette. "Dafne heeft nu een heel ander type programma. Ze loopt veel Diamond Leagues, wedstrijden waar ze echt iets aan heeft. Ik ben al blij dat ze meedeed op één onderdeel. De andere dagen besloot ze uit te rusten."

Vijfde plaats Maar op dat ene onderdeel, de estafette waarop de Nederlandse sprintsters hoge ogen willen gooien op de mondiale titelstrijd in Londen, ging het juist mis. Schippers pakte zaterdag het stokje te veel bovenaan vast waardoor ze het niet goed kon doorgeven aan Tessa van Schagen en er veel tijd verloren ging. Samen met Jamile Samuel, Van Schagen en Naomi Sedney eindigde Schippers als vijfde in 43,56. Na dag één, waarop Lisanne de Witte als winnares van de 400 meter (51,71) de enige uitschieter was voor Nederland, was degradatie bijna niet meer te voorkomen. Gisteren zorgde Thijmen Kupers nog voor een lichtpuntje met de zege op de 800 meter, net als Melissa Boekelman met een tweede plek bij het kogelstoten. De Nederlandse estafettemannen liepen op de 4x400 meter bovendien een stokoud nationaal record uit 1979 uit de boeken met een snelle tijd van 3.02,37. We weten dat het Ard en Keessie-effect nooit heeft bestaan. Dus daar gaan we ook niet op zitten wachten Die prestatie kon echter niets meer veranderen aan het klassement. Nederland eindigde als elfde en laatste in een teamwedstrijd die werd gewonnen door Duitsland, gevolgd door Polen en Frankrijk.

Bredere top Nederland was niet het enige land dat met een uitgedunde ploeg in Lille in actie kwam. Ook bij andere landen ontbraken een aantal aansprekende namen vanwege de WK komende zomer. Met slechts een handvol wereldtoppers heeft technisch directeur Roskam niet de illusie dat Nederland ineens een grootmacht is in de atletiekwereld. Toch hoopt hij dat de top breder wordt in de toekomst. De bond wil door betere scholing van trainers bij verenigingen progressie zien bij het speerwerpen en polsstokhoogspringen. Ook is er extra aandacht voor de 400 meter, met het oog op de estafettes. Bij de pupillen is er de afgelopen jaren in ieder geval veel aanwas bij de atletiekverenigingen. Over vier tot acht jaar moet blijken of daar enkele supertalenten bij zitten. Of die populariteit te maken heeft met een 'Dafne-effect' durft Roskam niet te zeggen. "We weten uit het verleden dat het beruchte Ard en Keessie-effect nooit heeft bestaan. Dus daar gaan we ook niet op zitten wachten. We kunnen het beter zelf goed proberen te organiseren."

