Dafne Schippers geniet weer van haar sport

Ze staarde dagen voor zich uit en kon de bank amper afkomen. Ze huilde soms onverwacht en had nergens meer lol in. Dafne Schippers zat er helemaal doorheen na de Olympische Spelen van Rio.

Hoe anders voelt ze zich nu, twee maanden voor de WK atletiek in Londen, waar ze haar wereldtitel op de 200 meter gaat verdedigen.

Op de persconferentie van de FBK Games, waar de 24-jarige Utrechtse volgende week zondag de topattractie is, kan Schippers weer lachen. Ze grapt met een verslaggever, die later aanschuift omdat hij per ongeluk naar Hengelo is gereden in plaats van Arnhem ("Heb je in ieder geval de beste plek op de perstribune").

Het interesseert hem niet hoe je op die andere wedstrijden loopt. Al loop je achteruit Dafne Schippers

Ze proest het uit als ze vertelt over Rana Reider, de Amerikaanse coach die haar sinds maart fulltime traint. Als zij aan hem vraagt wat die 'langzame' 22.30 te betekenen had, de tijd die ze vorige week op de 200 meter in het Amerikaanse Eugene liep, haalt hij zijn schouders op.

"Rana is daar heel simpel in. Accepteer het maar gewoon, zegt hij dan. Het interesseert hem niet hoe je op die andere wedstrijden loopt. Al loop je achteruit." Schippers vertelt grijnzend dat haar coach op zulke momenten iets mompelt als 'proces, proces'.

En dat ze vertrouwen moet hebben dat de andere manier van trainen, met veel meer krachttraining dan voorheen, straks het beoogde effect zal hebben. Op de WK moet ze pieken. Niet vroeg in het seizoen.

Dafne Schippers © AP

Beste tijden Reider gunt de winnares van olympisch zilver geen rust om te excelleren op Diamond Leaguewedstrijden. Die interesseren hem niet. Schippers moet blind vertrouwen op het masterplan van haar coach. Dat is niet makkelijk. "Natuurlijk wil je bevestiging. Het is moeilijk te accepteren als je 22.30 loopt. Maar als je kijkt naar zijn atleten lopen ze allemaal hun beste tijden op de grote toernooien." Van paniek is nog geen sprake, zegt ze resoluut. "Als je mijn programma volgt loop je ook niet elke week hard. Mijn lichaam raakte ook in de war van de jetlag. Ik geloof in zijn aanpak." Ik werd in het diepe gegooid en moest er zelf maar uit zien te komen Dafne Schippers De omschakeling naar de groep van Reider heeft haaruit de put geholpen. In Rio werd ze vijfde op de 100 meter en won ze olympisch zilver op de 200, maar ze was maar voor één ding gekomen: goud. Terug in Nederland merkte ze hoe zwaar het afgelopen jaar was geweest. "Achteraf gezien ging het allemaal te snel, maar wat doe je eraan? Ik werd in het diepe gegooid en moest er zelf maar uit zien te komen." Schippers somt de dingen op waar ze in korte tijd mee moest leren omgaan. "Van op straat lopen dat iedereen je aanspreekt tot aan wedstrijden op het allerhoogste niveau lopen. Iedereen wilde wat van me. Iedereen verwachtte dat ik twee gouden medailles zou ophalen." Als 'enorme binnenvetter', zoals ze zichzelf omschrijft, was het niet makkelijk om daar over te praten. Familie en vrienden zagen dat het niet goed met haar ging, maar de eigenwijze atlete wilde het zelf oplossen. "Dat was wel een leermoment. Maar als dat je karakter is, kun je niet ineens de knop omzetten en overal over praten. Zo werkt dat niet." Tekst loopt door onder afbeelding. Dafne Schippers © ANP

Echte sprintster Om de liefde voor haar sport terug te vinden nam ze rigoureuze beslissingen. Ze beëindigde na acht jaar de samenwerking met haar coach Bart Bennema om over te stappen naar Reider, die haar voorheen al hielp om de start op de sprint te verbeteren. Reider heeft de voormalig meerkampster in het krachthonk omgevormd tot het uiterlijk van een echte sprintster, inclusief bijbehorende spierbundels. De extra kilo's kracht hoopt ze in Londen om te kunnen zetten in centimeters winst. Ik leefde op adrenaline, maar ik had het zelf niet eens zo door Dafne Schippers De focus op één programma geeft haar rust. "Ik heb super goede jaren gehad met Bart en ook echt hard gelopen. Maar het was een beetje van Bart en een beetje van Reina. Ik kan me nu richten op één programma." Schippers probeert tegenwoordig meer van het leven te genieten. "Ik leefde op adrenaline, maar ik had het zelf niet eens zo door. Ik doe nu meer dingen die ik leuk vind. Met mijn familie zijn, in het zonnetje zitten, relaxen en koken. Je moet de sport af en toe los kunnen laten."

