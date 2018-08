Dafne Schippers blijft zoeken naar de balans

Vier jaar lang was Dafne Schippers onverslaanbaar op het Europese toneel. Won ze alles wat er te winnen viel. Vandaag, op een snikhete dag in het oude olympisch stadion in Berlijn, kwam er een einde aan haar hegemonie op de 100 meter.

Schippers verloor haar EK-titel aan Dina Asher-Smith. De Britse atlete zette een perfecte race neer. Ze won het goud in een wereldtijd van 10,85. Daarmee is ze dit jaar de snelste vrouw ter wereld, samen met de Ivoriaanse Marie-Josée Talou die in mei dezelfde tijd liep.

De Duitse Gina Lückenkemper pakte in Berlijn zilver in 10,98. Schippers kwam een honderdste later over de finish: 10,99. Jamile Samuel, de andere Nederlandse in de finale, werd vijfde in 11,14.

Het is de eerste keer dat Schippers dit jaar onder de 11 seconden duikt op de 100 meter. Na haar race zei ze ‘gewoon blij’ te zijn met haar medaille. Want, “een medaille is een medaille.”

Ze wilde snel vooruit kijken naar de 200 meter, het nummer waarop ze de regerend wereldkampioene is. Daarop moet het gebeuren. Op de 200 meter is Schippers met niets anders tevreden dan Europees goud.

Geen favoriet Schippers moest in Berlijn wennen aan een nieuwe rol. De 26-jarige atlete was voor het eerst sinds 2014, toen ze zich als voormalig meerkampster op stormachtige wijze aan de wereldtop meldde, niet de favoriet voor goud op de 100 meter. Dat was Smith, de vrouw die dit jaar de Europese ranglijsten aanvoert. De 22-jarige Britse liep dit jaar negen races op de 100 meter, waarbij ze vijf keer onder de 11 seconden dook. In de vier jaar dat Schippers de beste sprintster van Europa was, veranderde er een hoop voor de geboren Utrechtse. Op de EK in Zürich in 2014 was alles nieuw. Schippers was pas een paar maanden overgestapt van de zevenkamp naar de sprint. Ze had zich in een recordtempo ontwikkeld tot een sprintdiva van de buitencategorie. Het Europese goud op de 100 en 200 meter was een van de mooiste momenten uit haar nog prille sprintcarrière. Schippers is sinds dat moment een bekende Nederlander. Ze wordt herkend op staat, moet leren omgaan met roem en verwachtingen. Wereldwijde bekendheid krijgt ze een jaar later, als ze op de WK in Peking haar beste tijden tot nu toe loopt. Schippers verovert de wereldtitel op de 200 meter, en wint op de 100 meter zilver. Het zijn sensationele prestaties voor een Europese atlete tussen het Jamaicaanse sprintgeweld.