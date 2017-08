Dafne Schipper snelt naar derde plaats op 100 meter

Hoeveel wil ze niet zeggen. Dat soort vragen beantwoorden vrouwen niet, zei ze op een persconferentie in juni met een glimlach. Schippers’ nieuwe coach Rana Reider is ervan overtuigd dat haar grotere biceps zullen leiden tot een snellere tijd.

In de WK-finale van de 100 meter in Londen werd zondagavond haar arbeid in het krachthonk beloond met een bronzen medaille. In Peking won Schippers in 2015 zilver in een tijd van 10,81, achter Shelly-Ann Fraser-Pryce. Nu was 10,96 genoeg voor de derde plaats op het erepodium. De wereldtitel ging verrassend naar de Amerikaanse Tori Bowie met 10,85, Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust won zilver in 10,86. De Jamaicaanse olympisch kampioene Elaine Thompson werd slechts vijfde met 10,98.

Wereldfaam

Twee jaar geleden was het zilver op de WK in Peking voor Schippers een enorme stunt, die gevolgd werd door een nog grotere stunt met de wereldtitel op de 200 meter. Het was het startpunt van wereldfaam, maar ook het einde van een relatief zorgeloos leven buiten de schijnwerpers. Na de Spelen van Rio gooide Schippers haar trainingsschema om, het was tijd voor een verandering. Op de Spelen had ze tweemaal goud willen halen op de 100 en 200 meter. Ze moest genoegen nemen met zilver op de 200 meter. Een historische prestatie, die tegelijkertijd aanvoelde als een nederlaag. Het was een unieke kans op een olympische titel geweest.

Na de Spelen brak een moeilijke tijd aan. Schippers staarde thuis op de bank voor zich uit en had nergens energie voor. De plotselinge wereldfaam had haar moe gemaakt. Ineens wilde de hele wereld iets van de vrouw die zich op een wonderbaarlijke wijze in korte tijd van meerkampster tot sprintster van de buitencategorie had ontwikkeld.