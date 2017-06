Daders van de aanval in Londen lijken geen deel uit te maken van terreurcel

Wie zijn de daders ze en wat weten we van ze?

De politie heeft de namen van alle daders vrijgegeven. Meest in het oog springend is de 27-jarige Khuram Butt, geboren in Pakistan. In 2015 hadden de Britse veiligheidsdiensten hem enige tijd in het vizier. Ook dook hij vorig jaar op in de Channel 4 documentaire “The Jihadis Next door”, waarin te zien is dat hij meerdere bijeenkomsten van haatpredikers bezoekt. In een andere online-video is te zien hoe Butt met een IS-vlag wappert.

De tweede dader is Rachid Redouane (30), een Marokkaanse Libiër die net als Butt in de Oost-Londense wijk Barking woonde. Hij vroeg in het verleden vergeefs asiel aan in het Verenigd Koninkrijk. Toch kon hij zich daar vestigen dankzij een verblijfsvergunningskaart van de EU, verstrekt in Ierland. Redouane was geen bekende van de politie.

Dat gold weer wel voor de derde dader, Youssef Zaghba, 22 jaar. Zaghba’s vader is Marokkaans, zijn moeder Italiaans en woonachtig in Bologna. Zaghba zelf woonde in Londen. Vorig jaar werd hij in Italië aangehouden omdat de politie het gevoel kreeg dat hij naar Syrië wilde afreizen. Hij had religieuze leeswaar en kleding bij zich, maar niets waarop de politie hem kon arresteren. De Italianen gaven deze informatie door aan de Britten.