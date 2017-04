Dader 'Facebookmoord' pleegt zelfmoord

In de video die Stephens afgelopen zondag op Facebook zette, is te zien hoe hij uit een auto stapt en richting een oudere man loopt. Na een korte woordenwisseling over een vrouw schiet hij de man door zijn hoofd.

Lees verder na de advertentie

De video met de titel Easter day slaughter stond ruim twee uur online. Facebook kreeg daarom heel wat kritiek te verduren.

Tekst loopt verder na afbeelding.

Steve Stephens © AP

De dader plaatste daarna een tweede video, waarin hij zei dertien mensen te hebben gedood. 'Ik ben op weg naar de veertiende', zei hij. 'Ik ga door tot ze me pakken'. Deze vermeende dertien slachtoffers zijn niet gevonden door de politie.

Sinds de video was de politie in vijf staten naar Stephens op zoek. De politie meldt op Twitter dat de man na een korte achtervolging zichzelf door het hoofd schoot.

Facebookbaas Mark Zuckerberg heeft op een conferentie met medewerkers zijn medelijden met de nabestaanden van het 78-jarige slachtoffer geuit.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.