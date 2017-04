Dader aanslag Borussia Dortmund opgepakt, was beursfraudeur

Justitie in Duitsland meldde vanmorgen de aanhouding. De verdachte is de 28-jarige Sergej W. uit Tübingen, die zowel het Duitse als het Russische staatsburgerschap bezit. Hij zou de aanslag hebben gepleegd als een bizarre vorm van beurszwendel. Vlak voor de aanslag kocht hij 15.000 put-opties, waarmee een handelaar speculeert op een daling van de beurskoers.

Daarna verstopte hij drie explosieven in een heg, waar de spelersbus van Borussia op 11 april langsreed op weg naar het stadion, waar een Champions League wedstrijd tegen Monaco op het punt van beginnen stond. Hij boekte al een paar dagen voordien een kamer in het hotel waarvandaan de spelersbus vertrok, met uitzicht op de plek van de aanslag.

Bij de aanslag raakte speler Marc Bartra gewond. De wedstrijd werd afgelast, en de volgende dag alsnog gespeeld. Monaco schakelde het nog altijd aangeslagen Borussia toen uit.

Op de plek van de aanslag werden ook enkele brieven gevonden, die in de richting van islamistische terrorisme wezen. De politie trok de authenticiteit daarvan direct al in twijfel, al was het vizier van de onderzoekers vorige week nog wel even op twee islamisten gericht. Naar nu blijkt, waren de brieven inderdaad pogingen van de verdachte om de autoriteiten op het verkeerde been te zetten.

