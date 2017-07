Daar was 'ie weer: de mythische Tourberg Izoard

Af en toe zwenkten de camera’s van de weg, en was de casse déserte te zien, een verzameling vreemde rotsformaties in een woestijnachtig landschap. Natuurlijk ging alle aandacht uit naar de koers, naar Warren Barguil (ritwinnaar) en naar de laatste schermutselingen tussen Chris Froome, Romain Bardet en Rigoberto Uran, de beste klassementsrenners van deze Tour.

Ik proef bij onze koplopers een behoefte aan gezelschap om te overleven

De Izoard. In 1922 maakte die zijn debuut in de Tour, elf jaar nadat de Ronde voor het eerst de Alpen aandeed. ‘Ik proef bij onze koplopers een behoefte aan gezelschap om te overleven’, schreef de in 1940 overleden Tourbaas Henri Desgrange destijds over die eerste beklimming. De Belg Philippe Thys bereikte die dag als eerste de top. ‘Het is alsof men op de maan fietst’, schreef Desgrange later. Als geen ander kon Desgrange cols en koersen mythische proporties geven.

Er is nog iemand die de berg aan zijn faam heeft geholpen. Robert Caudrillers, fotograaf van het sportblad Le Miroir des Sports. Kranten waren in het midden van jaren twintig niet in staat om daags na een etappe scherpe foto’s van de koers te publiceren. Le Miroir des Sports verscheen twee keer in de week en had die tijd dus wel. Met fraaie foto’s kon het blad zich onderscheiden van de dagbladen. Dus kreeg Caudrillers – die de Tour volgde in een auto die hij deelde met een tekenaar, een journalist en een chauffeur – alle ruimte om die platen te schieten.

Op de foto’s die hij bij de casse déserte maakte, ruikt het niet naar koers. Zijn beelden zeggen meer. De Izoard? Caudrillers bewees: de mooiste plek om de strijd van de eenzame renner tegen een hoge berg in een desolaat landschap te vereeuwigen.

