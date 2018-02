De ene na de andere medaille wordt ons land al schaatsend in de schoot geworpen. Waar een klein landje groot in kan zijn; ik mag hopen dat de vaderlandse geschiedenisboekjes van de toekomst meer ruimte overhebben voor Sven, Ireen en Jorien, dan voor Halbe. Maar bij al die politieke narigheid en olympische euforie is voor een bioloog weinig te beleven. Zeker voor een bioloog die niet wezenlijk in sport geïnteresseerd is.

Maar wie schetst mijn verbazing dat de schaats(st)ers, nadat ze hun prestatie hebben geleverd, niet meteen hun welverdiende medaille krijgen omgehangen, maar dat hen een pluchen knuffelbeest in de handen wordt gedrukt. Daar sta je dan, als volwassen sporter, met een knuffel, een zittende poes. Het is de mascotte van Pyeongchang 2018. Een sportevenement kan tegenwoordig niet zonder mascotte, vraag me niet waarom.

Beschermende tijger

Bij navraag blijkt sprake van een witte tijger, in Korea soohorang genoemd. Interessant. Komen er in Korea tijgers voor? Neen. En al helemaal geen witte tijgers, die soms ontstaan als een hybride tussen de Bengaalse en de Siberische tijger. Dat neemt niet weg dat de witte tijger een belangrijke rol speelt in de Koreaanse folklore. Soohorang is een samenstelling van de woorden sooho (bescherming) en horang (tijger). De beschermende tijger dus. De soohorang wordt in Korea gezien als een symbool van kracht. De mascotte is na een door het Internationaal Olympisch Comité op 27 juni 2014 uitgeschreven openbare aanbesteding geselecteerd en op 2 juni 2016 goedgekeurd als de officiële mascotte voor de huidige winterspelen. Tegelijkertijd is als mascotte voor de Paralympische Winterspelen een zwarte Aziatische beer uitgekozen, dus straks krijgen de winnende deelnemers daaraan een zwart teddybeertje voor hun prijzenkast. Die beer komt in tegenstelling tot de tijger van nature wél in Korea voor. Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer de mascottekeuze een positieve bijdrage levert aan de bescherming van bedreigde roofdieren, maar misschien is dat te veel gevraagd.

Het zou mij niet verbazen dat ik nog zal meemaken dat de laatste tijger ergens in een dierentuin zijn of haar laatste adem uitblaast

De mens heeft sinds mensenheugenis een haat-liefdeverhouding met roofdieren. Begrijpelijk, want in prehistorische tijden waren mensen slechts aanlokkelijk voedsel voor de overal voorkomende leeuwen, tijgers, grottenberen, wolven en sabeltandtijgers. De meeste daarvan zijn óf intussen uitgestorven óf teruggedrongen tot onherbergzame oorden om daar nu alsnog op het punt van verdwijnen te staan. Met tijgers gaat het in het algemeen gewoon slecht, ook al schijnen de aantallen hier en daar iets op te veren; dat blijft marginaal. Van de ooit negen ondersoorten zijn er drie verdwenen en de overige zes tellen bij elkaar ongeveer 4000 exemplaren. Het zou mij niet verbazen dat ik nog zal meemaken dat de laatste tijger ergens in een dierentuin zijn of haar laatste adem uitblaast, de trekduif en de Tasmaanse buidelwolf achterna. Bij de soohorang, die krachtige en beschermende witte tijger, kun je je afvragen wie de meeste bescherming verdienen: de olympische en paralympische sporters, of de tijgers zelf?

Jelle Reumer is paleontoloog. Voor Trouw bespreekt hij iedere week een dier. Lees hier alle artikelen terug.