Daar is de emir, in zijn afzichtelijke patserboot

De emir is een nog jonge man, hij ziet er goed uit. Ik heb het gevoel dat ik hem een beetje ken, want zijn superjacht lag even bij mij om de hoek, in de haven van Málaga.

Of hij zelf aan boord was weet niemand. De lokale krant, Diario Sur, plaatste een foto van het jacht met alle informatie die daarover op Wikipedia te vinden was, maar de emir zelf was niet van boord gestapt, de urenlang stationair draaiende zwarte limousines op de kade ten spijt.

Passend vaartuig Wat een afzichtelijke patserboot. Of nee, laat ik mezelf hernemen. Het was een passend vaartuig voor een man die de wereldvoetbalbond Fifa kan kopen en de aarde in 2022 kan laten voetballen rond de Kerst. De emir, sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, is nog geen veertig, maar zijn jacht meet 123 meter en heeft een waarde van ruim 300 miljoen dollar. Maar wat stelt zo'n bedrag voor als je aan het hoofd staat van de Qatar Investment Authority, een staatsonderneming met wereldwijde investeringen van 300 miljard dollar. De emir bezit het warenhuis Harrods in Londen en de voetbalclub Paris Saint-Germain in Parijs. Neymar voetbalt voor hem. Ik keek naar het jacht en zag glazen deuren openzoeven voor bedienend personeel. Men poetste de chromen relingen. Naast de koel gehouden limousines stonden beveiligers in het zwart, spiegelende zonnebrillen op de neuzen, handen voor het kruis. © Wim Boevin000 Op het helidek ontbrak de heli. Eigenlijk lag dat hele jacht gemeen te vonken in de Spaanse zon. Intussen vordert de bouw van de stadions in Qatar. Gisteren viel een gastarbeider uit Nepal van een steiger. Op slag dood. Hij is een van duizenden omgekomen bouwvakkers in Qatar.

Al Jazeera De emir, sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. 'We staan zij aan zij met onze broeders in Turkije in de zaak van de islam,' tweette hij deze week. Qatar. Vorig jaar lag het oliestaatje kortstondig onder beleg van de buurstaten onder leiding van Saudi-Arabië. Toevoersroutes werden geblokkeerd. Het land werd ervan beschuldigd het terrorisme te ondersteunen. Geëist werd dat de zender Al-Jazeera, opererend vanuit Qatar, uit de lucht zou worden gehaald. Dat de steun aan Iran werd stopgezet. Dat een Turkse basis in Qatar werd gesloten.