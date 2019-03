Daan vraagt Jan: Waarom tellen we eigenlijk in tientallen, en niet binair?

Dag Jan,

Mijn dagelijkse werk hier in de VS bestaat uit het bouwen van neutrinodetectoren. Die neutrino’s zijn haast ongrijpbare deeltjes: ze hebben een extreem kleine massa, waardoor ze nauwelijks worden beïnvloed door de zwaartekracht. Elektromagnetische krachten werken niet op neutrino’s, want ze hebben geen elektrische lading. Van de overige fundamentele natuurkrachten ‘voelen’ neutrino’s alleen de zwakke kernkracht, die zoals de naam al doet vermoeden, nogal zwak is. Door deze eigenschappen ondervinden neutrino’s nauwelijks interactie met de materie waar ze doorheen bewegen.

Gelukkig is er heel af en toe toch een interactie als gevolg van die zwakke kernkracht. Als dat gebeurt ontstaan er andere deeltjes die met nagenoeg de snelheid van het licht verder bewegen. In een doorzichtig medium als ijs of water ontstaan langs de bewegingsrichting van die secundaire deeltjes lichtflitsjes (dit heet het Cherenkov-effect, een verhaal apart). Die lichtflitsjes – en daarmee indirect de oorspronkelijke neutrino’s – kunnen we waarnemen met neutrinodetectoren. De omgeving moet daarvoor natuurlijk heel donker zijn en daarom bevinden dit soort detectoren zich op exotische locaties zoals de bodem van de Middellandse Zee of diep in het ijs van Antarctica.

Het zou toch handig zijn als we in één opslag – dus zonder rekenen – het binaire getal 1101 herkennen als het decimale getal 13?

Ter calibratie maken we met led-lampjes zelf ook af en toe lichtflitsjes in de detector. Afgelopen week zat ik zo’n led-lampje te programmeren en omdat elektronica op dit lage niveau alleen met bits en bytes werkt, was ik continu bezig met het omzetten van decimale getallen naar binaire getallen en vice versa. En terwijl ik dat zat te doen, vroeg ik me af waarom we onszelf in dit digitale tijdperk niet ook binair leren tellen? Het zou toch handig zijn als we in één opslag – dus zonder rekenen – het binaire getal 1101 herkennen als het decimale getal 13? Zouden we in de wiskundeles niet een bijvak binair tellen moeten invoeren? Het is uiteindelijk niet heel ­anders dan het leren van een andere taal.

En waarom hebben we er als mensen eigenlijk voor gekozen om een tientallig stelsel te gebruiken?

Is dat niet heel arbitrair? Waarom kozen we niet voor tweetallig, of achttallig? En welke invloed zou een andere keuze hebben gehad op de cijfers die we gebruiken om getallen weer te geven?