D66 verbijt de teleurstelling, maar 'kan tegen een stootje'

Alleen minister Wouter Koolmees van sociale zaken zegt het recht voor zijn raap: “Dit valt even tegen”. Maar hij voegt er direct aan toe: “Nog steeds stemt één op de vijf kiezers op ons. Dat zijn hele goede uitslagen voor ons”.

Lang had D66 ingezet op een nek-aan-nekrace met concurrent GroenLinks, om de vraag wie de grootste wordt in de steden. Vanuit de partijtop wordt direct ingezet op het relativeren van de schade.

Campagnestrateeg van D66 Annelou van Egmond zegt dat de partij ‘wel tegen een stootje kan’. Zij is op de uitslagenavond nog niet bang dat D66 terugvalt naar het niveau van acht jaar geleden, toen de partij voor het eerst een goede uitslag had. Regeren levert zelden zetelwinst op, zegt zij, maar de partij komt nu in een volwassen fase dat de uitslagen de ene keer eens wat beter, en de andere keer wat slechter zullen zijn. Dat de partij sinds ze meeregeert vaak kritiek krijgt, bijvoorbeeld over het afschaffen van het referendum, “daar moeten we tegen kunnen”.

Al snel wordt er weer gelachen; lokale D66’ers gaan op de foto met D66-feestballonnen. Geen woord klinkt meer over het verlies van zetels. Later blijkt dat sommige leden instructies hebben gekregen om tegen de buitenwereld positief te reageren. D66 is strak georganiseerd, met meer leden dan de VVD. De strakke organisatie legde de afgelopen jaren in veel gemeenten een stevige lokale basis. Maar aan zetelverlies is de partij niet meer gewend. Negen keer op rij won D66 verkiezingen.

D66-leider Alexander Pechtold spreekt op het podium de zaal sussend toe. Hij begint met de felicitaties voor GroenLinks. “Zij zijn de winnaars”, spreekt hij de zaal toe. “Maar wij staan ook nog steeds op het podium. We hadden vaak goud, nu hebben we in veel gemeenten zilver. We gaan verder met samenwerken en verbinden.”

Jesse Klaver-effect

D66 had het moeilijker dan andere partijen, deze verkiezingen. De partij boekte vier jaar geleden een recorduitslag bij de raadsverkiezingen, met 546 zetels in totaal in het land. De partij werd toen in veertig gemeenten de grootste. Bijna alle grote steden van de G20 vielen in handen van de sociaal-liberalen, waar ze gingen besturen. Dat mirakel viel dit keer niet makkelijk te herhalen. De omstandigheden waren veel minder gunstig dan in 2014, voor D66. Toen was D66 het progressieve alternatief voor de uitgebluste PvdA, in een periode dat de PVV van Geert Wilders voor ophef zorgde met zijn ‘minder, minder Marokkanen’-uitspraak. GroenLinks zat toen in het dal.

Dit keer moest de partij in veel steden opboksen tegen het ‘Jesse Klaver-effect’ van GroenLinks. Die concurrent zit in een opgaande lijn, terwijl D66 moet vechten voor de zetels. D66 zat daarbij als regeringspartij meer in het defensief. In Utrecht heerste onder lokale D66’ers het gevoel dat de partij vooral daarop is afgerekend.

