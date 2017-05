D66-Kamerlid Kees Verhoeven: 'Er is gewoon geen kennis over ICT bij Kamerleden'

Begint hij over ‘zero days of ransomware’, dan krijgt hij glazige blikken terug. “Er is gewoon geen kennis over ICT bij Kamerleden. Terwijl het niet ondenkbaar is dat een vitaal deel van Nederland door een hack wordt platgelegd en zich een digitale ramp voltrekt.”

De oorzaak van die politieke desinteresse? “Het is per definitie nogal een onzichtbaar onderwerp. Aftappen van kabels, hacken van computers, dat ziet niemand en dat zorgt voor een ver-van-je-bed-show-gevoel. Wat weer leidt tot onderschatting van de risico’s en gebrek aan kennis. De versnippering helpt ook niet. Elk Kamerlid heeft zijn eigen ICT-deelonderwerpen; weinig Kamerleden hebben alles in hun portefeuille.”

Ik merkte een paar jaar geleden hoe groot en belangrijk de discussies over ICT en privacy zijn Kees Verhoeven, D66-Kamerlid

Verhoeven heeft dat wel en wordt daarmee in en buiten de Kamer als specialist gezien; kenners riepen hem in januari uit tot IT-Kamerlid van het jaar. “Ik merkte een paar jaar geleden hoe groot en belangrijk de discussies over ICT en privacy zijn en nam me voor elke maand een boek daarover te lezen”, licht hij toe. En op bijeenkomsten en debatavonden laat hij zich door ICT’ers bijpraten.

Kees Verhoeven © ANP

Keerpunt “Mijn grote vrees is dat we het te lang blijven onderschatten”, zegt Verhoeven, die de paar experts uit andere fracties na de verkiezingen zag vertrekken. “Deze cyberaanval moet een keerpunt zijn. Het is niet genoeg als we nu massaal computers gaan updaten, hier en daar geld investeren en weer in slaap sussen. We moeten het hebben over de grote dilemma’s van de digitale samenleving: aftappen, robotisering, gebruik van veiligheidslekken door inlichtingendiensten, digitale tweedeling.” Door de inbraak bij de Amerikaanse Democratische Partij, de recente hack van de Tweede Kamer zelf en de mega-aanval van afgelopen week ziet Verhoeven bij zijn collega’s wel wat beweging ontstaan. Mijn grootste wens is een debat met frac­tie­voor­zit­ters die hun visie op de digitale toekomst schetsen Kees Verhoeven, D66-Kamerlid “Nu duidelijk is dat ziekenhuizen lamgelegd kunnen worden en het om mensenlevens kan gaan, vraagt ook de SP gelukkig een debat aan. Mijn grootste wens, een debat met fractievoorzitters die hun visie op de digitale toekomst schetsen, is dichterbij aan het komen.”

Huishoudelijk Wat volgens Verhoeven ook helpt, is dat het publieke debat verschuift van abstracte datalekken naar meeluisterende huishoudelijke apparaten. "De discussie over pratende waterkokers en zingende tandenborstels is koren op onze molen", aldus de D66'er. "Ik juich het niet toe als daarmee dingen misgaan, maar ik ben wel blij als er meer aandacht komt voor de digitale wereld waarin we leven."

