D66 en CDA willen toezichthouder voor overheidsalgoritmes

Aanleiding is berichtgeving van de NOS over de overheid die op grote schaal voorspellende algoritmes gebruikt, zonder dat dat altijd even duidelijk voor burgers is. “Uit die berichtgeving blijkt dat er een wildgroei aan algoritmes bij de overheid is”, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven tegen de NOS. “Maar nergens wordt dat centraal bijgehouden.”

Verhoeven en zijn collega-Kamerlid Harry van der Molen van het CDA dienen dinsdag een motie in om het kabinet daar om te vragen. “We willen dat er een toezichthouder komt die soms kan zeggen: nee, hier is de kans op discriminatie te groot”, aldus Verhoeven.

