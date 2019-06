D-Day: ‘Ik realiseerde ik me dat ik niet een hekel aan Duitsers had, maar aan onrecht’

Generaal buiten dienst Hemmes zegt ‘blij te zijn dat ik er nog ben’ en de plechtigheden weer te kunnen bijwonen. Dat het clubje Engelandvaarders waar ook hij toebehoort, steeds kleiner wordt, vindt hij wel moeilijk.

“De mensen van toen, soldaten zoals ik, zijn er niet of nauwelijks meer, dus je komt geen bekenden meer tegen. Dat is heel vervelend”, zegt Hemmes telefonisch vanuit Normandië. “Er zijn dus veel nieuwe mensen hier en het is fijn dat je hun vragen kunt beantwoorden. Hoewel zich dat wel vaak beperkt tot de vraag: Hebt u mensen doodgeschoten?” lacht hij. “Alsof je in een oorlog zit en zegt: nou, dat moeten we vooral niet doen.”

De Prinses Irene Brigade werd op 8 augustus 1944 vanuit Engeland aan land gezet in Frankrijk. Aan de invasie op D-Day zelf deden alleen maar Engelssprekende troepen mee, op een klein groepje Franse militairen na, omdat die het terrein goed kenden, vertelt Hemmes. Hijzelf was toen nog in Zuid-Engeland, waar hij een militaire training had gekregen.

Als 18-jarige had Hemmes samen met zijn vriend Bob Tusenius in 1942 verwoede pogingen gedaan naar Engeland te komen, omdat hij ‘een ontzettende hekel’ had gekregen aan de Duitse bezetters. Maar een boot konden ze niet vinden, en dus zijn de twee toen via België, Frankrijk en Spanje naar Portugal gereisd, waar ze een vliegtuig vonden dat hen naar Engeland bracht.

Pas enkele dagen na 6 juni 1944 begreep Hemmes dat de invasie was begonnen, toen hij in een bioscoop het nieuwsbulletin zag. “Ik was dolgelukkig dat er iets gebeurde en dat we zeker wisten dat we ook zouden worden ingezet.”

Vuurcontact

Hemmes was schutter, omdat bij de schiettraining in Engeland was gebleken dat hij goed kon schieten. “Ik had een Bren-gun, een mitrailleur, die schoot wat makkelijker dan een geweer. Direct vuurcontact was er eerst niet, later regelmatig. We hebben zoveel mogelijk Duitsers gevangen genomen, maar ik realiseer me dat ik heel wat ­kerels heb geraakt. Daar ben ik heel tevreden over.”

De jonge soldaat beleefde angstige momenten, bijvoorbeeld tijdens de nacht dat hij voor het eerst wacht moest lopen. “De Duitsers lagen maar tweehonderd meter verderop, en ik hoorde gekraak in het pikkedonker. Ik realiseerde me dat als zij mij eerder zouden zien dan ik hen, dat ik dan zou worden gepakt en dat leek me heel angstig. Het geluid kwam steeds dichterbij, maar daarna vloog er een konijn voorbij dat al die herrie gemaakt had. Ik kneep ’m als een ouwe dief natuurlijk.”

In januari 1945 was de brigade doorgedrongen tot Zeeland, maar vandaar werd Hemmes terugge­roepen naar Engeland om een officiersopleiding te volgen. Na de oorlog maakte hij carrière in de krijgsmacht, en uiteindelijk werd hij ­generaal-majoor. Opleidingen in Navo-verband brachten hem daarna weer in aanraking met Duitse militairen, maar nu als bondgenoten. Zijn beeld is daardoor gekanteld, vertelt Hemmes.

“Naarmate ik langer in dienst bleef, realiseerde ik me steeds meer dat ik niet een hekel aan Duitsers had, maar een hekel aan onrecht. Op een gegeven moment ga je samenwerken, leer je hen ­persoonlijker kennen en had ik niet meer de indruk dat alle Duitsers slecht waren. De Duitsers van nu zijn ook hier en hebben een ­hekel aan de tijd van toen. Het is goed toeven met ze.”