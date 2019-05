Cycloon Fani teistert India, maar maakt opvallend weinig slachtoffers

Een zeer zware tropische storm heeft huisgehouden in de Indiase deelstaat Odisha. Daar wonen ruim 40 miljoen mensen, vaak in eenvoudige huisjes. Er zijn enkele slachtoffers gevallen. Een oude man in een opvangcentrum kreeg een hartaanval en iemand die ondanks de waarschuwingen toch naar buiten ging, werd getroffen door een omvallende boom, meldde Bishnupada Sethi, rampencoördinator voor Odisha.

Er zou een derde dodelijk slachtoffer zijn. Tragisch voor de nabestaanden, maar als het hierbij blijft, tekent dat de goede voorbereidingen voor de komst van cycloon Fani. India heeft veel geleerd van eerdere zware stormen, waarbij veel meer slachtoffers vielen.

Uit de kustgebieden van Odisha zijn bijtijds 1,2 miljoen mensen geëvacueerd, onder wie duizend zwangere vrouwen, naar circa vierduizend opvangcentra in hogergelegen delen. Die mega-operatie was mogelijk dankzij waarschuwingen van de meteorologische dienst van India, die de stormen ziet aankomen over de Golf van Bengalen. Technologie, zoals het gebruik van satellietbeelden, maakt het mogelijk de kracht van aankomende stormen beter in te schatten.

De bevolking is van tevoren grondig voorgelicht: houd het nieuws in de gaten, zorg dat uw telefoon is opgeladen, houd eerstehulpmiddelen bij de hand en laat dieren los, voor hun eigen veiligheid. Als de storm komt: schakel stroom en gas uit en zorg dat u drinkwater bij de hand hebt. Sluit deuren en ramen of verlaat uw huis als het niet stevig genoeg is. Volg de officiële waarschuwingen en verspreid geen geruchten. Na de storm: ga geen beschadigde gebouwen in, blijf uit de buurt van beschadigde elektriciteitsmasten en loshangende stroomdraden en ga zo nodig naar een opvangcentrum.

Paraat

De adviezen lijken tot nu toe hun werk te doen. Veel woningen en vissersschepen zijn verwoest, maar daar lijkt het bij te blijven. In de komende dagen moet duidelijk worden wanneer de geëvacueerde bevolking terug kan. Wegen en spoorlijnen moeten vrijgemaakt worden, voorzieningen voor stroom, water en gas hersteld. Honderden coördinatoren regelen het reddingswerk in het gebied. Het leger en de marine van India staan paraat voor hulpverlening, voor dokters en ander medisch personeel zijn alle verloven ingetrokken.

Bollywoodsterren laten op sociale media weten dat ze bidden voor de veiligheid van de mensen in het getroffen gebied. Ook willen zij geld inzamelen voor het herstel. De verkiezingen in India, waarbij 900 miljoen mensen deze weken hun stem kunnen uitbrengen, lopen geen vertraging op. In Odisha is al gestemd.

De Golf van Bengalen is een berucht gebied voor cyclonen: vijftien van de twintig dodelijkste cyclonen ooit zijn hier ontstaan. In 1999 stierven nog circa tienduizend mensen in Odisha door een superstorm. De grootste ramp in de recente geschiedenis was cycloon Bhola, die in 1970 meer dan een half miljoen mensen het leven kostte in Bangladesh. Ook dat laaggelegen en dichtbevolkte land is in de afgelopen jaren veel beter geworden in het voorbereiden op een zware storm.

Fani lijkt nu naar het noorden, over de megastad Calcutta, in de richting van Bangladesh te trekken. Hulporganisaties maken zich zorgen over de meer dan een miljoen vluchtelingen uit Burma die in het oosten van Bangladesh in eenvoudige kampen wonen. Zij hebben noodrantsoenen en hulppakketten klaargelegd. Ook al blijft Fani veel westelijker, ook hier zal veel wind en regen voorbijkomen.

De storm zwakt wel af, de windsnelheden zijn vrijdag gedaald van meer dan 200 tot ongeveer 120 kilometer per uur. Het vliegveld van Calcutta is voor een etmaal gesloten. De luchthaven van Bhubaneswar, hoofdstad van Odisha, blijft langer dicht. Zeker tweehonderd treinen in de regio vertrokken niet, voor de zekerheid. Fani trof ook de bekende toeristische stad Puri. Nu de storm uit Odisha wegtrekt, krijgt het gebied in de nasleep met hevige regenval te maken.