Cyberaanval treft parlement Groot-Brittannië

De hackers zochten hiervoor accounts die waren beschermd met zwakke wachtwoorden, schrijft The Guardian vanavond op basis van een mail die naar betrokkenen is gestuurd.

De Britse parlementsleden hebben momenteel geen toegang meer tot hun mail buiten het parlementsgebouw in een poging de accounts beter te beschermen tegen een volgende aanval.

Volgens een woordvoerder van het Lagerhuis worden er nog meer maatregelen getroffen om het netwerk binnen het parlement te beschermen. Het National Cyber Security Centre, dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van computersystemen, is daar ook bij betrokken.

Het nieuws over de digitale aanval lekte volgens de BBC uit via een lid van het Hogerhuis, het House of Lords. Chris Rennard twitterde dat urgente boodschappen voor hem per tekstbericht verstuurd moesten worden, omdat het mailsysteem vanwege een cyberaanval niet gebruikt kon worden.

Vorige maand werden Britse ziekenhuizen ook opgeschrikt door een cyberaanval. Hierbij wisten hackers de computers in de ziekenhuizen plat te leggen waardoor patiënten geen medische hulp konden krijgen. De cyberaanval WannaCry raakte bedrijven en organisaties in tientallen landen over de hele wereld.

