Cyberaanval legt Belgische vleugelbouwer lam

Een internationale producent van vliegtuigonderdelen ligt al wekenlang stil door een cyberaanval. Het bedrijf Asco Industries uit Zaventem in België heeft honderden werknemers thuis zitten. Die wachten tot het ICT’ers lukt om computersystemen weer veilig aan de praat te krijgen.

De leverancier van Boeing en Airbus is naar eigen zeggen ten prooi gevallen aan een ‘grootschalige ransomware-aanval’. Hierbij worden computersystemen versleuteld door hackers. Die beloven daarbij om de bestanden weer toegankelijk te maken als er losgeld is betaald.

De aanval op 7 juni zorgde voor een ernstige verstoring van de activiteiten en van de communicatiemiddelen, meldde Asco. Uit voorzorg werden alle systemen in quarantaine gezet. Alle activiteiten op de bedrijfslocaties in België, Canada, de Verenigde Staten en Duitsland zijn gestaakt.

In Zaventem konden duizend werknemers naar huis. “De werknemers zijn de pineut”, zegt Paul Corbeel van vakbond ACV-CSC. Omdat er sprake is van overmacht zijn zij, zoals dat in België heet, technisch werkloos. “De werknemers die thuiszitten krijgen een werkloosheidsuitkering, maar lopen aanvullende vergoedingen mis.” De periode van technische werkloosheid is al meermalen verlengd. Inmiddels tot komende vrijdag. In totaal heeft Asco 1500 werknemers.

Tijdrovende controles Vrijdag meldde Asco dat deskundigen niet hebben vastgesteld dat er informatie is weggelekt of dat gegevens onherstelbaar zijn versleuteld. Maar het controleren en veilig opstarten van alle computersystemen, kost zeer veel tijd. Asco zei vrijdag niet te kunnen voorspellen wanneer alles weer operationeel is. Bij het activeren en monitoren van de computersystemen werkt Asco samen met de autoriteiten en forensische en technische ICT-experts. Het is een moeizaam proces dat veel tijd kost, zegt Corbeel. “Zodra het lukt om een deel van de productie op gang te brengen, kan een groep werknemers weer komen werken. Momenteel zijn dat er ruim 150.” Een situatie als deze heeft de vakbond nog nooit meegemaakt, zegt Corbeel. “Niet eerder lag een bedrijf in België zo lang plat door een cyberaanval. De impact is ook wereldwijd.” De F-35 van Lockheed Martin op een luchtshow in Parijs vorige week. © EPA Asco was oorspronkelijk een Belgisch bedrijf, maar werd vorig jaar verkocht aan een Amerikaanse groep, Spirit Aerosystems. Het maakt onder meer vleugelkleppen, ook voor het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35 van Lockheed Martin.

Achterstand “Asco heeft een rijk gevuld orderboek, onder meer met opdrachten van Airbus en Boeing. Er was al een achterstand in de productie en die is nu alleen maar groter geworden. We zullen zien of werknemers straks, als alles weer werkt, extra diensten moeten gaan draaien”, zegt Corbeel. Opvallend is dat deze cyberaanval heeft plaatsgevonden bij een bedrijf dat hoogwaardige technologie ontwikkelt. Daarbij verwacht je ook een goede beveiliging. “Dat aspect roept veel vragen op bij de werknemers. Hoe is dit toch mogelijk geweest? Helemaal als je bedenkt dat Asco ook militaire toepassingen maakt.” Een innovatief bedrijf zoals Asco moet zich immers ook goed wapenen tegen digitale spionage.

