Curry met garnalen

De schrijver van het kookbook, Dan Tooms, bedacht dat het een uitdaging zou zijn om eens een jaar lang Indiaas te koken voor zijn gezin. Dat werd nog langer. Zijn contacten met Indiase chef-koks gaven hem voldoende inspiratie om dit kookboek uit te brengen. Al snel benaderden de Engelse media Tooms om bij hem thuis mee te mogen kijken. Ik denk dat het een succes wordt.

In het boek staan diverse basisgerechten, kruidenmengsels, currysausen en tips om vlees of kip voor te garen, waardoor curry's binnen een kwartier op tafel kunnen staan.

Ingrediënten voor 4:

500 gram garnalen

½ tl kurkuma

2 eetlepels ghee

1 tl zwart mosterdzaad

3 groene kardemompeulen

4 kruidnagels

1 kaneelstokje

1 laurierblaadje

20 curryblaadjes

2 sjalotten

2 el knoflook-gemberpasta

1 groene chilipeper

½ tl paprikapoeder

2 es kokosmeel

400 ml kokosmelk saffraandraadjes

1 theelepel garam masala

zout

1 el fijngehakte korianderblaadjes

Voor Calcuttagarnalen is een gember-knoflookpasta nodig. Deze wordt in bijna elke curry gebruikt. De verhouding is een-op-een, dus 100 gram gember, geschild en gehakt en 100 gram gehakte knoflook. Meng in een keukenmachine met wat water. Wat overblijft (na onderstaand recept) kan ingevroren worden.

Bestrooi de garnalen met het kurkumapoeder en meng goed. Snijd de sjalotjes klein. Snijd de peper in de lengte door en verwijder zaad en zaadlijsten. Verhit de ghee (geklaarde boter) in een grote koekepan of wok op middelhoog vuur. Voeg het mosterdzaad toe, zet het vuur laag zodra de zaadjes beginnen te springen en voeg kardemompeulen, kruidnagels, kaneelstokje, laurierblaadje en curryblaadjes toe.

Bak een halve minuut, voeg de sjalotjes toe en bak ongeveer vijf minuten tot de sjalotjes zacht en glazig zijn.

Voeg de gember-knoflookpasta en de groene peper toe en roer goed. Doe de garnalen en het paprikapoeder erbij en roer regelmatig tot de garnalen roze worden. Roer het kokosmeel, de kokosmelk en de saffraan erdoor en laat nog een paar minuten zachtjes koken tot de saus iets is ingedikt en de garnalen gaar zijn. Roer de garam masala erdoor en breng indien nodig op smaak met zout. Garneer met de verse koriander.

