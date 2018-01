Cryptoland Japan schrikt van grote hack

Geschat wordt dat ruim 30 procent van de handel in digitale munten zoals de bitcoin via Japanse cryptobeurzen gaat, omgerekend goed voor miljarden dollars, euro’s en Japanse yens. Zoveel geld trekt hackers aan, en toen gisteren een van de grootste cryptobeurzen van Japan om mysterieuze redenen alle handel stillegde, was er paniek in de tent.

Op sociaal medium Twitter was Coincheck - het handelsplatform in kwestie - gisteren het meestbesproken onderwerp in Japan. De beurs zelf communiceerde de problemen in eigen huis ook via Twitter. Coincheck zei dat het uitbetalingen had opgeschort en de handel in munten stopgezet.

Volgens onderzoek van de site cryptonews.com zou Coincheck zijn gehackt. Dit keer zouden niet bitcoins maar de digitale munt NEM zijn buitgemaakt. Er zouden maar liefst 526 miljoen NEM-munten zijn gestolen met een waarde op dat moment van één dollar per munt. Die waarde kelderde na de diefstal rap tot onder de 80 dollarcent.

Cryptofans

Een mogelijke hack doet pijn in cryptominnend Japan. Waar buurlanden China en Zuid-Korea alle middelen aanwenden om de handel in digitale munten te beteugelen doen de beleidsmakers in Tokio het tegenovergestelde. Op 1 april vorig jaar werd de bankwet in Japan gewijzigd en werden virtuele valuta toegestaan als wettelijke betaalmiddel. Financiële toezichthouder FSA gaf vervolgens in september elf bedrijven een vergunning om de handel in cryptomunten te exploiteren.

Wel verankerde FSA in wetgeving verschillende vereisten voor de cryptobeurzen zoals een sterk computersysteem, het scheiden van klantenrekeningen en het controleren van de identiteit van gebruikers. Dat deed de waakhond om een drama zoals in 2014 bij de bitcoinbeurs MT. Gox uit Tokio te voorkomen. Toen werden 850.000 bitcoins gestolen, of zoals velen vermoeden, door de eigenaar weggesluisd. Foto’s van mannen met in hun hand bordjes met daarop geschreven ‘MT. Gox where is our money?’ gingen de hele wereld over. De verdwenen munten waren in 2014 365 miljoen dollar waard, maar met de huidige waarde-explosie van de bitcoin vele miljarden.

Die zaak wordt nog altijd onderzocht door de Japanse autoriteiten. Gedupeerden hebben hun bitcoins nooit teruggezien. Of de gestolen NEM’s van Coincheck ooit teruggevonden worden moet de tijd uitwijzen. De beurs zelf besloot zijn verklaring gisteren met een berouwvol 'sorry'.

