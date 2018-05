Cruiseschip mijdt Nederlands dok

Internationale reders van cruiseschepen kiezen al jarenlang niet meer voor de scheepswerven van Rotterdam voor een grote onderhoudsbeurt. Dat komt doordat het Amerikaanse bedrijf Royal Caribbean in 2014 een boete kreeg van de Inspectie SZW van bijna een miljoen euro. Dat was omdat ze meer dan honderd Filippijnse medewerkers aan boord had zonder werkvergunning.

Het schip Oasis of the Seas van 362 meter lang en achttien dekken hoog kwam destijds onder grote belangstelling de havens van Rotterdam binnenvaren. De pret werd snel verstoord door de inval van de Inspectie SZW en de boete die daarop volgde. Deze werd overigens pas vorig jaar officieel vanwege het enorme uitzoekwerk.

Royal Caribbean tekende direct bezwaar aan. Het geschil loopt inmiddels al ruim drie jaar. “Door zulke zaken zo ontzettend lang te laten liggen, houden ze de sector jarenlang in gijzeling”, reageert arbeidsrechtadvocaat Bart Maes. Schandalig, vindt hij. Het heeft grote financiële gevolgen voor de Nederlandse havens, zegt het bedrijfsleven.

Er is onenigheid of er wel of geen werkvergunning verplicht is voor het werk aan boord van zeeschepen. “De wet arbeid vreemdelingen is nogal onduidelijk”, zegt Maes. “Er is een uitzondering voor werknemers die niet in Nederland wonen, die geen arbeidsovereenkomst hebben met een Nederlandse werkgever en uitsluitend werken op een internationaal vervoersmiddel. Daar lijkt hier toch echt sprake van.”

Gelijk speelveld

Dat levert veel werk op voor de scheepsreparateurs van het betreffende dok en ook voor tientallen toeleveranciers uit de regio, vertelt Kommer Damen in het magazine van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij is directievoorzitter van de Damen Shipyards Group met 34 scheepswerven wereldwijd, waarvan vijftien in Nederland. Door de boete aan Royal Carribean ziet Damen al drie jaar lang schepen zijn dok mijden.

Deze maand nog besloot het gigantische cruiseschip Brilliance of the Seas op het laatste moment om naar het Duitse Hamburg te varen en daar opgeknapt te worden, vertelt Damen. VVD-Kamerleden stelden in maart vragen hierover aan minister Koolmees. Zij willen weten of in Duitsland en Frankrijk ook boetes worden uitgedeeld als er Fillippijnen op cruiseschepen werken, en indien niet: ‘Is er dan nog sprake van een gelijk speelveld?’ Het ministerie van sociale zaken heeft gemeld dat het niet lukt om snel antwoord te geven.

Damen begrijpt niet waarom de Inspectie SZW zo hardnekkig handhaaft. Volgens hem is het gangbaar dat buitenlandse reders ook eigen mondiaal opererend personeel inzetten bij onderhoud. Alleen de Nederlandse inspectie doet hier moeilijk over, zegt hij. “Het is bizar dat we dit niet verstandig aanpakken.” Het aanpakken van verdringing op de arbeidsmarkt was een belangrijk punt van Lodewijk Asscher. “Maar het is een denkfout dat je op deze manier Nederlandse banen redt”, zegt Damen. “Nu heb je juist minder werkgelegenheid.”