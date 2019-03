Cruiseschip met 1300 opvarenden in nood bij Noorwegen

Inmiddels is weer een van de motoren opgestart en ligt het vaartuig op zo’n 2 kilometer van de kust voor anker. Het zou niet meer ongecontroleerd ronddobberen. De evacuatie van opvarenden wordt gehinderd door het slechte weer. De golven zijn zes tot acht meter hoog en het waait hard. Twee reddingsboten moesten noodgedwongen omkeren, zegt de maritieme reddingsdienst. ,,Als we iedereen moeten evacueren, gaat dat veel tijd kosten’', aldus een woordvoerder. De evacuatie gaat naar verwachting tot zondagochtend duren.

Het is een lastige operatie, omdat passagiers in de lucht onder een helikopter moeten hangen in zeer krachtige wind

De autoriteiten hebben naast schepen ook vier helikopters opgetrommeld voor de reddingsoperatie. Op land worden opvanglocaties in gereedheid gebracht. Passagiers worden van het dek gehaald en naar een dorp gevlogen dat ten noorden ligt van de stad Molde. De politie meldt dat tot dusver ongeveer 100 mensen zijn geëvacueerd. “Het is een lastige operatie, omdat passagiers in de lucht onder een helikopter moeten hangen in zeer krachtige wind”, aldus een getuige tegen een Noorse nieuwszender.