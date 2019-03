Cruise Port Rotterdam vaart wel bij Amsterdamse belasting

Nick Hoogeweij, marketingmanager bij Cruise Port Rotterdam, kijkt al uit naar de komst van een paar indrukwekkende drijvende flatgebouwen: “Mooie hoogtepunten dit jaar zijn onder meer de MSC Grandiosa, op dat moment het nieuwste cruiseschip van MSC Cruises, en Costa Smeralda, het tweede cruiseschip ooit dat op LNG vaart.”

Lees verder na de advertentie

Amsterdam besloot in november een nieuwe toe­ris­ten­hef­fing in te voeren. Rederijen moeten 8 euro betalen voor iedere crui­se­pas­sa­gier die een dag in de stad is

Vervuilers LNG, de afkorting van liquefied natural gas, is een fossiele brandstof (vloeibaar aardgas) die relatief schoon is. De uitstoot van grote passagiersschepen is een heikel thema omdat ze bekend staan als grote vervuilers (zie kader). Volgens Hoogeweij loopt de cruisewereld ‘ver voor de troepen uit wanneer het gaat om geïmplementeerde milieumaatregelen’. “Het is in onze wateren al ruim twintig jaar verplicht voor scheepvaart om te varen op laagzwavelige diesel.” Cruise Port Rotterdam profiteert vooral van rederijen die normaal gesproken in Amsterdam afmeren maar de hoofdstad nu links laten liggen omdat Amsterdam in november 2018 besloot een nieuwe toeristenheffing in te voeren. Rederijen moeten daardoor een taks van 8 euro betalen voor iedere cruisepassagier die voor een dag of een dag en een nacht in de stad is.

Verlies Omdat de schepen die Amsterdam bezoeken vaak wel drieduizend toeristen aan boord kunnen hebben, loopt de cruisetaks voor een rederij als P&O te veel in de papieren. Zeker bij een ligtijd van meer dan 24 uur. Het levert Rotterdam vijftien schepen per jaar extra op en 30.000 extra passagiers. In Amsterdam zijn ze vanzelfsprekend verdrietig om het vertrek van al die schepen richting Rotterdam en ook naar IJmuiden. Passenger Terminal Amsterdam (PTA) had gehoopt dit jaar 185 drijvende ­plezierpaleizen te mogen ontvangen, maar dat worden er nu ‘slechts’ 128. “Door de extra toeristenbelasting hebben we hier voor dit jaar nu 57 annuleringen en voor volgend jaar zelfs 68 afzeggingen”, zegt directeur Dick de Graaff van PTA. “Daarmee zijn we een jaar of zes teruggeworpen in de tijd. Bijzonder spijtig. Het scheelt natuurlijk veel directe inkomsten, zoals terminalfee en zeehavengeld. Dat verlies aan inkomsten gaat over miljoenen.”

Nette toeristen De Graaff kan zich wel voorstellen dat er op een of andere manier een compensatie moet komen voor het massale bezoek van toeristen aan Amsterdam. “Het is terecht dat er zorgen zijn over de drukte in de stad. Het is een democratische beslissing geweest en de wethouder voert die uit, prima. Maar met deze maatregel wordt de cruisevaart onevenredig aangepakt. Mijn ervaring is dat cruisetoeristen over het algemeen nette, bereisde mensen zijn die de stad goed behandelen.”

Hoe vervuilend zijn cruiseschepen? Cruiseschepen zijn, met hun enorme energieverbruik, de grootste vervuilers op het water. Vooral zwaveldioxide is een voorname boosdoener. Zo stootte een flink cruiseschip in 2015 zo'n 2600 ton zwaveldioxide per jaar uit, becijferde milieuadviesbureau CE Delft in een rapport uit 2017. Dat is zo’n 3,5 keer zoveel als een olietanker in 2015 uitstootte. Alle zeeschepen in de wereld samen, zo stelt het rapport, stoten meer zwavel uit dan alle auto's in de wereld samen.

Lees ook:

Een nieuw tijdperk Een afgeschreven patrouilleboot van het Havenbedrijf Rotterdam vaart de haven straks een nieuw tijdperk in.

Er moeten nog laadpunten komen. Maar als die er zijn, kunnen de eerste containerschepen volgend jaar al op elektriciteit over de rivieren varen.