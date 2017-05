Crispy kip

Prompt werd ik per mail beticht van ‘onbekommerd vleesgebruik’. Daar sta je dan, met je goeie gedrag. Ik doe in deze rubriek mijn best om u een gevarieerd aanbod voor te schotelen. Vis, vlees en vegetarisch, hartig en zoet, voor-, hoofd- en nagerecht, plus af en toe een taartje. Wat de afdeling ‘hartig’ betreft is het een complicerende factor dat pakjes-en zakjesfabrikanten - de leveranciers van mijn inspiratiemateriaal - steevast uitgaan van kipfilet. Daar probeer ik een mouw aan te passen door vegetarische varianten te verzinnen (zoals laatst de nep-bobotie) of er op z’n minst vleesvervangtips bij te geven. Maar laten we wel wezen: dit is een omnivore kookrubriek. Ik kan het niet iedereen, altijd, elke week naar de zin maken. Dus of u het nu leuk vindt of niet, vlees komt hier regelmatig aan de orde.

Vleesvermijders mogen nu doorbladeren, want vandaag doen we zowaar iets met kipfilet. Op verzoek van een lezeres die me attendeerde op een innovatie van Iglo: crispy chicken. Volgens mij heb ik daar jaren geleden al over geschreven, maar het blijkt te gaan om een nieuwe smaakvariant: tomaat en basilicum.

Trouwe lezers weten dat ik te pas en te onpas adviseer om kipfilet te vervangen door kippedijen, die in gestoofde vorm (denk: kip-kerrie, kip-cashew, nasi goreng) veel sappiger blijven dan die tot gortdroogheid geneigde borstjes. Maar vandaag maak ik graag een uitzondering, voor dit recept kunt u het beste kipfilet nemen. In de oven blijft kip sowieso sappiger en ach, in een knapperig jasje wordt alles vanzelf lekker, nietwaar?

Het lijkt mij vanzelfsprekend dat u in de winkel kiest voor blije kip, dan helpen we met z’n allen vanzelf de plofkip de wereld uit, maar dat ga ik er niet elke keer bij zeggen. U bent oud en wijs genoeg.

Uit een diepvriespakje Iglo crispy chicken tomaat basilicum Kip 42% (kipfilet 98%, kippenhuid 2%), water, bloem (tarwe, maïs, rijst), broodkruimel (tarwemeel, gist, dextrose, zout ), raapzaadolie, zetmeel, tomatenstukjes 2%, tomatenpuree 2%, ui, zout, kaas 0,4%, extra virgin olijfolie, eiwit, knoflook, basilicum 0,2%, suiker, groentebouillon (dextrose, zout, wortel, aardappelzetmeel, ui, prei, sjalot, tomaat, paprika), specerijen (paprika, zwarte peper), oregano.

Zelf maken? Nodig voor 4 personen

4 enkele kipfilets

100 g zongedroogde tomaten (op olie)

1 bosje basilicum

30 g pijnboompitten

1 dikke knoflookteen

1 bolletje mozzarella

40 g versgemalen parmezaan

± 2 handjes panko

1 ei

scheutje olijfolie

wat chilivlokken (uit zo’n molentje)

± 50 ml olijfolie

zout & peper uit de molen Oven voorverwarmen op 200 °C. Doe de zontomaten, basilicum (zonder taaie steeltjes), pijnboompitten, knoflookteen, zout, peper en wat chilivlokken in de keukenmachine of het bakje dat hoort bij de staafmixer en maal tot grove pulp. Voeg zo veel olijfolie toe tot het een smeuïge, maar nog smeerbare massa is. Snij een inkeping in de kipfilets zodat u ze open kunt klappen. Besmeer elk met 2 lepel tomaten-basilicummengsel. Snij de mozzarella in halve plakjes en leg erop. Klap de kippen weer dicht en hou indien nodig bij elkaar met wat cocktailprikkers. Klop het ei los in een diep bord. Meng in een tweede bord panko en parmezaan. Wentel de kipflapjes eerst door het ei en dan grondig door de panko. Duw goed aan. Leg in een licht ingevette braadslee. Bewaar tot gebruik in de koelkast. Besprenkel met een fliebeltje olijfolie en bak in ± 25 minuten gaar in de oven.

Tips Panko (Japans broodkruim, nu ook in de supermarkt) geeft echt een veel krokanter effect dan welk gewoon paneermeel ook. Of maal anders zelf oudbakken brood. Geen zin in geklieder? Omwikkel de kip met 2 plakjes pancetta. Wordt ook mooi knapperig in de oven.

Oproep In de zomermaanden kookt Karin met pakjes&zakjes uit het buitenland. Hebt u er één meegenomen van vakantie? Stuur ‘m dan door naar: Trouw, redactie Tijd, postbus 859, 1000 AW, Amsterdam.

