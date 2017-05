Crisis in Venlo door Jeugdzorg

Het stadsbestuur van Venlo verkeert in crisis. Twee wethouders, Vera Tax (PvdA, welzijn) en Wim van den Beucken (VVD, financiën) traden woensdagavond af tijdens een gemeenteraadsdebat, waarbij de PvdA ook uit de coalitie stapte. Aanleiding is een gat van bijna 12 miljoen euro in de begroting voor zorg, met name veroorzaakt door een groot tekort bij Jeugdzorg.