Crisis FNV over cao streekvervoer: roep om vertrek bestuurslid

Vijfenveertig kaderleden van de FNV eisen dat hoofdbestuurder Zakaria Boufangacha met onmiddellijke ingang uit zijn functie wordt ontheven. “Het vertrouwen is compleet weggevaagd”, schreven de kaderleden gisteren in een boze brief aan het hoofdbestuur. “We hebben negen dagen gestaakt voor noppes.”

Al eerder was het vertrouwen opgezegd in Paula Verhoef, de onderhandelaar van de FNV in het streekvervoer. Na een aantal crisisgesprekken hadden de FNV-kaderleden op vrijdag 29 juni in drie pagina’s uiteengezet waarom ze al maandenlang ontevreden zijn over Verhoef. “Ze treedt solistisch op, van overleg met de kaderleden was geen sprake.”

Maar er wordt niet ingegrepen. De klachten van de FNV-leden worden afgedaan als ‘emoties’. En tot grote verrassing van de kaderleden, die druk bezig waren met het voorbereiden van de staking van maandag, sloot Verhoef in het geheim een cao-akkoord met de werkgevers. “Dit was tegen alle afspraken in”, zegt kaderlid Peter Merts.

Reglement

Het is ook in strijd met het FNV-reglement, beweren de kaderleden. “Blijkbaar gelden reglementen niet voor FNV-bestuurders. Zelfs hoofdbestuurder Boufangacha trekt zich er niets van aan. Een schandalig vertoon van onbekwaamheid, arrogantie en respectloos gedrag naar de leden”, aldus Merts en zijn collega-kaderleden in de brief van gisteren.

En het cao-akkoord is waardeloos, vinden de chauffeurs. “Ver beneden peil.” De werkdruk is het allerbelangrijkste probleem. Merts: “We willen na 2,5 uur rijden vijf minuten pauze. Om de benen te strekken, om naar de wc te gaan of voor een kop koffie. Nu is er afgesproken dat er een ‘onderbreking’ komt. Daar hebben we niets aan. Dertig seconden kan ook een onderbreking zijn. Daar gaan we nooit uitkomen.”

Afgelopen dinsdag was er nog een gesprek tussen de leden en het bestuur. “Maar er kwamen geen excuses”, aldus Merts. En nu dus de brief. Boufangacha was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Verhoef wel. Ze herkent zich niet in de kritiek. “Er staat veel in de brief wat niet klopt.”

Volgens haar werden de kaderleden wel steeds ingelicht. “We hebben ook steeds aan hen gevraagd: ‘Is dit wat jullie willen?’ Ik vraag me af waar deze grote boosheid vandaan komt.” Alleen in het laatste weekend zijn de leden niet betrokken bij het proces, maar dat was een beetje hun eigen schuld, zegt de FNV-perswoordvoerder. “Ze hadden zichzelf buitenspel gezet door die motie van wantrouwen.”