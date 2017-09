Crisis bij Nederlands elftal is dieper dan die van jaren tachtig

Een pyrrusoverwinning, dat kon er nog wel bij in de duisternis voor het Nederlandse voetbal. Bulgarije werd vanavond verslagen (3-1), maar de achtste speelronde in groep A was, na het missen van het EK 2016, die van de officieuze uitschakeling van Oranje voor het WK 2018.

Concurrent Zweden verdubbelde zijn voorsprong in doelsaldo en kan die cijfers tegen Luxemburg verfraaien of consolideren. Zweden zou zich dan op de slotdag een draaglijke nederlaag tegen Oranje kunnen permitteren, en als Oranje eerder niet van Wit-Rusland wint doet het er al helemaal niet meer toe.

Zand in de ogen

O, wat heeft Louis van Gaal de realiteit na het al mislukte EK 2012 verdoezeld op het WK 2014. Welk een zand heeft hij niet in ogen gestrooid door een al mager Oranje met een behoudende speelwijze naar de derde plaats te leiden. Een mooi toernooi? Het is een funest toernooi gebleken voor het Nederlandse voetbal dat niets zo goed kan als dat: zich zand in de ogen laten strooien. Van Gaal kon moeilijk het signaal afgeven om zo voorlopig verder te gaan: duidelijk genoeg was dat hij op dat WK tegen zijn diepste overtuigingen in had gehandeld.

Het had ook niet kunnen helpen, zo’n signaal. Na hem kwam Guus Hiddink, geen vriend. Hij wilde het anders doen: in het Nederlandse voetbal weet de een het altijd wel weer beter dan de ander. Oranje verzandde aan Hiddinks trillende hand in tactische bandeloosheid. Hoe diepgeworteld het DNA van de ‘Hollandse school’ is, toonde daarna Danny Blind. In het geloof dat het op onze manier nog moet kunnen, formeerde de ras-Ajacied opstellingen waarin was uit te tekenen waar de gaten zouden vallen.

Twee jaar geleden werd Oranje in zo’n open huis-samenstelling gefileerd door Turkije (3-0). Analist Aad de Mos keerde zich op prikkelende wijze tegen het orthodoxe 4-3-3-systeem, waaraan Nederland met te vaak matige vleugels maar vasthield. “We zijn in de maling genomen door Cruijff”, zei hij. Cruijff had zelf in feite nooit in dat systeem gespeeld, bedoelde De Mos: Cruijff was niet een van de drie aanvallers, maar de vierde middenvelder. “Van Gaal heeft er later Playstation-voetbal van gemaakt”, zei De Mos ook nog. Tegen Ajax kon hij zijn spelers als trainer precies laten zien waar de passes heen zouden gaan.

Ach ja, De Mos, is dan gauw de Nederlandse reactie. Natuurlijk, ook hij slaat de plank weleens mis, wie niet, en het mag oneerbiedig aanvoelen om ermee in te stemmen, maar zijn dit in de kern onzinnige observaties?