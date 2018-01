Crimineel wordt wijzer, maar niet van series zoals CSI

Criminelen kunnen in tal van televisieseries het technisch onderzoek van plaatsen delict op de voet volgen. Sinds de lancering van de allereerste 'Crime Scene Investigation', in 2000, heeft CSI tal van varianten gekregen en een publiek bereikt van tientallen miljoenen wereldwijd. Onder hen zijn ongetwijfeld ook misdadigers, maar kunnen die van CSI iets leren? Psychologen van de universiteit van Mainz, in Duitsland, zochten het uit, en ze gingen niet over een nacht ijs.

Als CSI criminelen wijzer maakt, zou het aandeel opgeloste zaken gedaald moeten zijn door de tv-serie

De onderzoekers begonnen met de Amerikaanse misdaadstatistieken. Als CSI criminelen wijzer maakt, zou het aandeel opgeloste zaken gedaald moeten zijn door de tv-serie. En het aantal zaken waarin de politie de dader kon aanhouden bleek inderdaad te zijn gedaald. Maar die daling was al begonnen voor de eerste aflevering van CSI. De serie kon de oorzaak niet zijn. Bovendien, schrijven de onderzoekers in het International Journal of Law, Crime and Justice, zitten in de statistieken alleen geregistreerde misdaden. Het kan natuurlijk zijn dat juist de slimste criminelen buiten de statistieken weten te blijven.

Ze gingen daarom te rade bij die criminelen. In de tweede fase van hun speurtocht vroegen ze veroordeelden in gevangenissen wat hun beste bronnen waren voor misdadige kennis en kunde. De misdadigers zetten CSI niet bepaald bovenaan hun lijst, hun belangrijkste kennisbron voor het vak waren 'vrienden'.