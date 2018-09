Criminelen konden ongestoord bankieren bij ING

Hoeveel crimineel geld is er witgewassen in de afgelopen jaren via ING, de grootste bank van Nederland? Hoeveel verdachte transacties passeerden er toen de bankleiding besloot niet te kijken naar signalen, niet te luisteren naar de werkvloer, aanwijzingen van toezichthouders niet op te volgen? Zijn er misschien terroristische aanslagen gefinancierd via ING-rekeningen?

Niemand die het weet. Vier specifieke witwaszaken zijn door het Openbaar Ministerie uitgezocht, ‘exemplarisch’ voor het systematische falen van de klantcontrole bij ING. Onderzoek door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) leverde nog eens ‘tientallen signalen en aanwijzingen op’ van strafbare feiten. “Klanten die criminele activiteiten ontplooiden (hebben) jarenlang nagenoeg ongestoord van bankrekeningen bij ING gebruik kunnen maken”, schrijft het OM.

De zaak heeft bij ING nog niet tot ontslagen geleid, ook topman Ralph Hamers blijft aan

Maar de exacte omvang kent niemand. ING is een bank met miljoenen rekeninghouders die dagelijks een veelvoud aan transacties doen. Op basis daarvan moet het aantal gemiste verdachte transacties en de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is ‘zeer aanzienlijk’ zijn, aldus het OM. Verdere invulling daarvan is niet te geven, maar alleen al de vier zaken die het OM heeft uitgezocht gaan om honderden miljoenen.

En niemand zal het nog te weten komen. Vandaag maakten ING en het OM bekend dat de zaak is geschikt met een boete van 675 miljoen euro, plus 100 miljoen euro die de bank heeft uitgespaard door jarenlang de eigen winst boven de wet te stellen. Voor die 775 miljoen is ING af van alle aansprakelijkheid voor de periode vanaf 1 januari 2010 tot gisteren.

Voor het OM is het de hoogste boete die het ooit heeft opgelegd. Voor ING is het minder dan de helft van de winst die in het tweede kwartaal van dit jaar werd geboekt, of een kleine 16 procent van de jaarwinst in 2017. De zaak heeft bij ING nog niet tot ontslagen geleid, ook topman Ralph Hamers blijft aan.

Door te schikken in deze zaak gaat het OM in tegen het eigen beleid, dat voorschrijft dat in dergelijke grote zaken een gang naar de rechter voor de hand ligt. Daar ziet het OM vanaf, omdat ING de fouten publiekelijk erkent, heeft meegewerkt aan het onderzoek en, aldus het OM, ‘met deze transactie verantwoording aflegt voor het plegen van strafbare feiten gedurende meerdere jaren’.

Hoe het mogelijk is dat de grootste bank van Nederland tien jaar lang systematisch zijn controle niet op orde had, wordt zelfs na het uitgebreide onderzoek van het OM niet duidelijk

Een schikking is ook effectiever, aldus het OM, omdat ING daardoor gedwongen wordt onmiddellijk de zaken te verbeteren, terwijl dat bij een strafrechtelijke vervolging nog jaren op zich had kunnen laten wachten.

Hoe het mogelijk is dat de grootste bank van Nederland tien jaar lang systematisch zijn controle niet op orde had, wordt zelfs na het uitgebreide onderzoek van het OM niet duidelijk. Al in 2008 kreeg ING van toezichthouder DNB een aanwijzing om de zaken op orde te krijgen, aldus het OM. Pas zeven jaar later, toen de controle nog steeds volstrekt onvoldoende was, legde DNB een zogeheten last onder dwangsom op. Ook de Europese Centrale Bank trok in 2015 aan de bel over het falende controlebeleid binnen de bank. Al die tijd bleef het toezicht van ING onder de maat. Dat rekent het OM de bank zwaar aan, zo stelt het in de schikking.

Bij ING is sprake van tientallen signalen van witwaszaken, maar ook bij andere banken schiet de controle op klanten nog altijd tekort. In 2016 constateerde DNB nog dat álle banken in Nederland onvoldoende zicht hebben op wie hun klant is en wat voor transacties zij doen, dat ze verdachte transacties te weinig melden en automatische controlesystemen slecht instellen, waardoor verdachte transacties erdoor glippen.

Maar wat er dan misgaat, hoeveel transacties niet gezien worden en hoeveel crimineel geld ongezien via Nederlandse banken passeert? Niemand die het weet.

Minister bezorgd Minister Wopke Hoekstra van financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen. Hoekstra noemt de zaak buitengewoon ernstig. “Dit raakt opnieuw aan het vertrouwen in de financiële sector.” Hoekstra doelt op de bankencrisis van 2008 en de nasleep ervan. Hij wil op korte termijn in gesprek met de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, en zal de raad van commissarissen van ING om uitleg vragen.

Riskante Russische klanten waren welkom bij ING Klanten uit de Russische olie- en gassector zijn risicovol, waarschuwt DNB. Maar bij ING in Zwitserland konden ze met hun offshore-bedrijven gewoon een rekening openen.