Criminele families buiten honderden Romakinderen uit

In Nederland worden honderden kinderen uit Roma-families uitgebuit. Criminele familieleden zetten ze aan tot zakkenrollen, inbraken en winkeldiefstal en het lukt politie, justitie en zorginstellingen niet goed de kinderen te beschermen, blijkt uit een onderzoek van ‘Nieuwsuur’.

Volgens internationale afspraken is Nederland verplicht mogelijke slachtoffers in bescherming te nemen als er aanwijzingen zijn voor mensenhandel. De families waar deze kinderen uit afkomstig zijn, zetten vaak meer minderjarige gezinsleden in bij criminele activiteiten. Zelf blijven de volwassenen dan buiten schot.

Hoewel het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie het op een veel lager aantal houden, gaat het volgens directeur Cornel Vader van het Leger des Heils om honderden slachtoffers. Die inschatting wordt volgens Nieuwsuur bevestigd door interne bronnen bij opsporingsdiensten en gemeenten.

Opgepakte kinderen worden door de politie veelal overgedragen aan familieleden, niet aan Jeugdzorg

Het Leger des Heils vangt alleen al veertig Roma-kinderen op. Het lukt justitie, politie, de Raad voor de Kinderbescherming en zorginstanties niet altijd goed om kinderen te beschermen, omdat er onder andere sprake is van ‘onvoldoende kennis en bewustzijn dat bij delicten gepleegd door minderjarigen sprake kan zijn van mensenhandel’, staat in een intern rapport van de politie uit 2016 dat Nieuwsuur in handen heeft.

Politie schiet tekort De minderjarigen worden, nadat ze zijn opgepakt, vaak door de politie aan een familielid of iemand die zich daarvoor uitgeeft overgedragen in plaats van aan Jeugdzorg. De uitbuiting gaat daardoor verder door. Wat ook niet meehelpt, is de wijze waarop politieteams zijn ingericht, staat in het rapport. Zo kijken agenten die zich richten op zakkenrollers niet of weinig naar internationale politie-informatie, terwijl die wel van belang is om uitbuiting op het spoor te komen. Defence for Children en het Leger des Heils vinden dat er onvoldoende aandacht en expertise gaat naar de uitbuiting van Romakinderen. “Terwijl dat juist heel erg belangrijk en verstandig is”, aldus Vader in Nieuws­uur. “Voor de kinderen, voor de gezinnen, maar ook voor de samenleving die hier schade van ondervindt.”