Cowboys kapen technische vaklui bij bedrijven vandaan

Ton Gerritsen, directeur van InstallatieWerk Brabant-Zeeland, maakt zich grote zorgen om het personeelstekort in de techniek. Hij werkt bij één van de zeven opleidingsbedrijven die samenwerken onder de naam InstallatieWerk Nederland. Verspreid door het land leiden de scholen 2500 jongens en meisjes op in de techniek. Na de crisis in 2012 kon Gerritsen nauwelijks leer-werkplekken vinden voor zijn leerlingen. In een paar jaar tijd is dat omgeslagen, zegt hij.

Lees verder na de advertentie

“Bedrijven waar we nauw mee samenwerken, vragen om vier leerlingen in plaats van één. Nieuwe bedrijven melden zich ook, groot en klein. Ze zijn bereid veel te bieden.” Ook Gerritsen hoort ‘gekke dingen’, zoals bedrijven die starters twintig tot dertig procent boven de cao bieden.

Omdat techniekopleidingen verwachten dat het aantal leerlingen tot 2024 terugloopt, richten de scholen zich op zij-instroom. Mensen met een uitkering, statushouders en werknemers uit andere branches als de zorg, de maritieme sector en de autobranche moeten de gaten vullen.

Twee jaar geleden kwamen 65-plussers nog niet aan de bak. Nu willen ook zij twintig procent meer loon Frans Zegwaart, directeur van Maas Warmtetechniek

Omscholen Werkgevers zoeken in dezelfde richting. Directeur Frans Zegwaart van Maas Warmtetechniek heeft mensen uit de zorg intern omgeschoold tot koel- en warmtemonteur. Daarnaast huurt hij sinds kort 65-plussers in. “Twee jaar geleden kwamen zij nog niet aan de bak. Nu willen ook zij twintig procent meer loon”, zegt hij. Mkb-bedrijven als dat van Zegwaart lopen groot risico dat hun goede technici worden ‘weggeplukt’ door recruiters. Veel uitzendbureaus spelen in op de krapte door technici te zoeken en duur te verhuren. “Ze palmen ze in met goede contracten, en de werkgever heeft het nakijken”, zegt Zegwaart. Uitzendbureau Luba/SWA is zo’n bureau dat actief naar technici zoekt. Recruiters van de 44 vestigingen benaderen afgestudeerde technici en schoolverlaters via LinkedIn en banenwebsites. Daarnaast geven ze voorlichting op technische scholen om examenleerlingen in te lichten over de kansen op de arbeidsmarkt. “Iedereen die aan een brommertje kan sleutelen is al geschikt”, zegt recruiter Robert Prins. Concurrentie ligt op de loer, zegt Prins. Zij bieden jongeren meer salaris als ze tekenen. Jonge techneuten zijn daar gevoelig voor, zegt hij. Daarom richt Prins zich graag op 26- tot 29-jarigen. “Die zijn bezig met huisje, boompje, beestje en wisselen minder makkelijk van opdrachtgever.” Luba/SWA is net als veel andere uitzendbureaus een interne opleiding begonnen voor technici. Ze concurreren zo met ROC’s die leer-werkplekken aanbieden. De vakman die overal nodig is, wordt onbetaalbaar. Dit kan geen jaren doorgaan Alvaro van der Valk van technisch uitzendbureau Connect

Sollicitaties “Er zijn een hoop cowboys op de markt”, zegt manager Jeroen Elsinga van technisch detacheringsbureau De Gilde Groep in Meppel. De kandidaten die bij hen binnenlopen, hebben vaak al vier aanbiedingen op zak, zegt hij. Concurrenten gaan steeds honderden euro’s boven elkaar zitten. Zijn bedrijf probeert er niet in mee te gaan, maar het gaat steeds verder, zegt hij. Vroeger kozen bedrijven het tijdstip voor het sollicitatiegesprek uit, zegt manager Alvaro van der Valk van technisch uitzendbureau Connect. “Nu bepalen kandidaten wanneer ze langskomen. Ze kiezen zelf uit een aantal werkgevers.” Het is een voorbode voor een omslag, zegt hij. “De vakman die overal nodig is, wordt onbetaalbaar. Dit kan geen jaren doorgaan.” Jarenlang hebben scholen te weinig gedaan aan instroom, zegt directeur Antonio Navarrete Gelde van Homij Technische Installaties, één van de grootste bedrijven in de installatietechniek. Nu merken ze de gevolgen daarvan. Maar als je nu mensen van elkaar ‘koopt’, kom je elkaar later weer tegen, zegt hij. “Zo begon de crisis. De lonen waren te hoog en iedereen werd ontslagen. We moeten ons als sector beheersen.”