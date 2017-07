Corsica is niet gemakkelijk, maar een wereld op zich

Hoe mooi ook, Corsica is geen gemakkelijke bestemming. Wie voor de eerste keer naar het eiland afreist, doet er goed aan zich in te lezen. De voorbereiding is het halve werk. Corsica is een eiland en naar een eiland reis je met de boot. Zo simpel is het. Vanuit Franse en Italiaanse havens varen dagelijks tientallen veerboten naar het Île de Beauté, het eiland der schoonheid. Het avontuur begint al in de haven, met lichtjes op de kade, druk gebarende verkeersregelaars en hectiek op de autodekken. Overdag is de kans groot op dolfijnen rond de boot, ’s nachts op een overdonderende sterrenhemel. Slapen kan in een hut, wij kozen ervoor met de kinderen aan dek te slapen. Slaapzakken mee en lekker languit in een dekstoel of op een campingmatje.

Even buiten de havenstad Bastia geven de borden aan dat het nog 154 kilometer rijden is naar de stad Bonifacio op de zuidpunt van het eiland. Vergis je niet, Corsica is geen Ameland of Terschelling.

Hoe bescheiden het op de kaart ook in het blauw lijkt te drijven, met een oppervlakte van 8680 vierkante kilometer is het groter dan Gelderland en Overijssel samen. Daar komt bij dat Corsica in essentie een enorm rotsblok is dat uit de Middellandse Zee omhoogsteekt. Grillig, ruig, bergachtig. En in de zomer is het druk op de smalle wegen. Wij dachten dat we in twee uur naar onze camping in de buurt van Bonifacio zouden rijden; dat werd meer dan het dubbele. Een centraal gelegen uitvalsbasis kiezen en van daaruit het hele eiland verkennen, is alleen een goed idee voor wie van fikse en uitdagende autoritten houdt. Openbaar vervoer is er maar mondjesmaat.

Onderweg naar het zuiden belanden we in een file. Het verkeer staat muurvast. De eigenares van een tankstation moet erom lachen. “Vandaag is er een ongeluk gebeurd. Morgen staat hier weer dezelfde file, maar dan met een andere reden.” Ik reken af en ze schenkt me een brede glimlach. “Gewoon rustig blijven. En vergeet niet van je vakantie te genieten.” Corsicanen laten zich niet snel gek maken.

Het beeld dat in Asterix op Corsica naar voren komt van de eilanders die alleen maar aan siësta’s denken en al het werk uitstellen, is vrolijk overdreven. Maar hoewel het eiland al heel lang bij Frankrijk hoort, lijkt de volksaard sterk beïnvloed door het dichterbij gelegen Toscane. Lukt iets vandaag niet, dan lukt het morgen wel. Als je je ervoor openstelt, werkt dat uitgangspunt heel aanstekelijk. Het sluit ook naadloos aan bij het vakantiegevoel. Bij veel campings is reserveren niet mogelijk. “Geen probleem”, klinkt het aan de telefoon. “Als je voor twaalven komt, is er eigenlijk altijd wel een plekje. En anders morgen weer.” Wij konden in het hoogseizoen steeds probleemloos een tentplek vinden.

Twee weken is bij lange na niet voldoende om het hele eiland te leren kennen. Wie beperkt de tijd heeft, doet er verstandig aan eerst de noordelijk helft van Corsica te leren kennen en later terug te komen voor het zuiden. Er zijn meer strandjes dan stranddagen en soms lijkt het of aan elk stukje kust de rotsen weer anders kleuren, spectaculairdere vormen hebben. Alle stadjes zijn op hun eigen manier bijzonder en bezienswaardig. Er is simpelweg te veel. Goed inlezen is de boodschap, op voorhand kiezen wat je wilt zien en doen. En na een eerste bezoek zul je merken dat je tientallen redenen hebt om nog eens naar Corsica terug te keren voor alles wat je gemist hebt.

Wie zich tot de stranden en de kust beperkt, doet het eiland geen recht. De bekende wandelroute GR20 lokt duizenden wandelaars naar Corsica. Verder zijn er ook lokale wandelrondjes, zoals de makkelijk te bewandelen top van de San Petrone, 1767 meter hoog, vanwaar je vrijwel heel Corsica aan je voeten ziet liggen.

En daarna heerlijk eten. Veel restaurants serveren de lekkerste visgerechten, maar de meeste regionale specialiteiten komen uit het binnenland. Van oudsher zijn de Corsicanen meer herders dan vissers. Een overdaad aan ambachtelijke kazen en worsten levert het bewijs. En je kunt bijna niet misgrijpen: elke worst, elke kaas is op zijn eigen manier niet te versmaden. Er zijn regio’s waar wijngaarden het landschap domineren, en er zijn dalen vol kastanjebomen. Kastanjemeel is een populair ingrediënt voor koekjes en brood, maar geeft ook smaak aan het bekendste bier van Corsica, Pietra. En hoe dieper landinwaarts, hoe minder de lokale taal, cultuur en tradities aan slijtage onderhevig zijn.

Een bekende Corsicaan is Napoleon. Het eiland hoorde nog geen jaar bij Frankrijk toen de beroemdste Fransman aller tijden in Ajaccio ter wereld kwam. De stad eert de keizer met standbeelden en talloze vernoemingen, zijn geboortehuis is een museum. Het grootste monument staat bij de grot waar de jonge Napoleon zijn grootse ambities zou hebben overdacht. Een tikje onwaarschijnlijk, aangezien hij op negenjarige leeftijd zijn eiland verliet.

Corsica ontsluit een voor een zijn geheimen, spiegelt je steeds nieuwe vergezichten voor

Vergeet de kleine keizer en zijn megalomane ambities. Corsica is als een klein werelddeel op zich, met de mysterieuze prehistorische menhirs van Filitosa, de dieprode rotsen van de Calanche van Piana, de duik- en snorkelplekken in de azuurblauwe zee, bergtoppen van meer dan tweeduizend meter hoog in het binnenland en de woestijnachtige leegte van het noordwesten.

Kom terug - en dan vooral in het voor- of najaar en niet in het overvolle hoogseizoen. Voor een dag aan het vrijwel cirkelvormige strand van Rondinara. Of om te wandelen over de douanierspaden van Cap Corse. Kom terug voor een boottocht langs de kalkrotsen van het zuiden en de eilandjes onder de kust, of naar het natuurreservaat Scandola.

Corsica mag in eerste instantie ondoordringbaar lijken als de maquis, het tapijt van struiken en lage bomen dat de droge bodem overal lijkt te bedekken. Maar het gaat onder je huid zitten. Het ontsluit een voor een zijn geheimen, spiegelt je steeds nieuwe vergezichten voor. Voorbij elke klif wacht een volgende, achter elke vallei ligt weer een nieuwe te wachten. Luister thuis naar de muziek van het eiland, die heerlijk zangerige taal, en het verlangen volgend jaar weer die boot te nemen laat zich nauwelijks weerstaan.

Meer informatie Een mooi vertrekpunt voor een vakantie op Corsica is de verleidelijke website, ook in het Nederlands, visit-corsica.com

