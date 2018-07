Corruptiebestrijders in Guatemala smeken om internationale steun

"We zingen het nog uit tot september. Daarna is het geld op", zegt Ivan Velásquez. De 63-jarige Colombiaanse jurist leidt de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala (Cicig). Dit bijzondere VN-orgaan werd ruim tien jaar geleden opgericht om rechters en aanklagers te helpen in hun strijd tegen corruptie en straffeloosheid in een land waar de georganiseerde misdaad al decennialang een stevige greep heeft op de politiek.

Wat begon als een experiment werd een doorslaand succes. Dankzij onderzoek, advies en juridische ondersteuning van de Cicig kwamen corrupte zakentycoons, notoir corrupte ministers en zelfs (ex-)presidenten voor de rechter. "Meer dan vierhonderd belangrijke ondernemers zijn veroordeeld wegens omkoping of illegale transacties", vertelt Velásquez, die in Latijns Amerika geldt als een boegbeeld van corruptiebestrijding en dit weekeinde Nederland bezocht. Toch dreigt het einde voor de commissie, omdat de Verenigde Staten als belangrijkste donor hun bijdrage hebben opgeschort. "Zonder dat geld kunnen we ons werk niet voortzetten", zegt hij.

Persona non grata

De dreigende ondergang van de Cicig betekent feest voor de Guatemalteekse onderwereld en ook voor president Jimmy Morales. Naar hem loopt namelijk ook onderzoek wegens mogelijke corruptie en hij doet er alles aan om Cicig te stoppen en Velásquez het land uit te krijgen. "Vorige zomer verklaarde hij me persona non grata. De vraag is of hij in september mijn visum en volgend jaar ons mandaat gaat verlengen."

In voorgaande jaren lukte dat steeds dankzij uitgesproken steun van de donors, waaronder Nederland. Maar zonder geld staat de Cicig zwak.

De overlevingsstrijd van de corruptiejagers is illustratief voor de regio. Ook elders in Latijns-Amerika proberen de VN en de Organisatie van Amerikaanse Staten (Oas) zwakke instituties te versterken. Steeds stuiten ze op de macht van leiders die - meestal terecht - bang zijn zelf de klos te worden. Een variant van Cicig in Guatemala's buurland Honduras is op sterven na dood. Een internationale onderzoekscommissie naar verdwijningen in Mexico werd het land uitgewerkt. En een initiatief om buitenlandse rechters te laten deelnemen in het Colombiaanse vredestribunaal sneuvelde in het parlement. Daarmee is Cicig vooralsnog het succesvolste voorbeeld.

De bevolking snakt naar verandering, zegt Velásquez. In Guatemala gingen duizenden mensen de straat op uit solidariteit met zijn commissie. "Bij uitstek in Latijns-Amerika worden burgers veeleisender. Ze zien hoe belangrijk goede rechtspraak is voor het versterken van de democratie." Zwakke rechtsstaten leren alleen op eigen benen staan met internationale hulp. Dat is op termijn veel constructiever dan bijvoorbeeld een Internationaal Strafhof, dat in Den Haag criminelen berecht, vindt hij. "Zo'n internationaal hof neemt het werk van de nationale justitie over in plaats van die te versterken."