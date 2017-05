Corbyn slaat met Labour scherp linksaf

Hogere belastingen voor de rijken, nationalisatie van de spoorwegen en meer geld voor gezondheidszorg: met het nieuwe manifest voor de verkiezingen van volgende maand slaat de Britse sociaal-democratische partij Labour duidelijk linksaf.

Corbyn wil de in­ko­mens­ver­schil­len verkleinen en iedereen gelijke kansen geven, met name in het onderwijs

Labour-leider Jeremy Corbyn presenteerde gisteren in Londen zijn 'blauwdruk voor wat Groot-Brittannië zou kunnen zijn'. Corbyn wil de inkomensverschillen verkleinen en iedereen gelijke kansen geven, met name in het onderwijs.

De sociaal-democratische partij wil de Conservatieven van premier Theresa May bestrijden op inhoudelijke punten, met name op het gebied van de gezondheidszorg. Die zou te veel lijden onder bezuinigingen op de gezondheidsdienst van de overheid, de National Health Service.

Om meer geld vrij te maken voor de plannen, moeten de belastingen omhoog. Zo wil Labour het tarief voor inkomens boven de 80.000 pond verhogen tot 45 procent. Mensen die meer dan 123.000 pond per jaar verdienen zouden 50 procent gaan betalen. Er zou bovendien een 'buitengewone heffing' moeten komen voor inkomens boven de 330.000 pond. Bedrijven zouden ook meer belasting gaan betalen.

De opbrengst van deze belastingverhogingen moet niet alleen de zorg ten goede komen. Labour wil ook een uitbreiding van de gratis kinderopvang en afschaffing van het collegegeld. Naast de spoorwegen wil Corbyn ook waterbedrijven en een deel van de energiesector opnieuw nationaliseren. Die zijn in de voorgaande decennia juist geprivatiseerd, door Conservatieve regeringen maar ook door de Labour-premier Tony Blair.

Het is de vraag of Corbyn met dit programma de kiezers weet te trekken. Labour ligt ver achter in de peilingen en bovendien gaat het politieke debat in Groot-Brittannië over een andere kwestie: de Brexit. Voor May zijn de verkiezingen dan ook een uitspraak van de kiezers over haar aanpak van het uit de EU stappen.

Corbyns manifest wordt al vergeleken met 'de langste zelfmoordbrief in de geschiedenis'

Een kleine meerderheid van de Britten stemde bijna een jaar geleden in een referendum voor de Brexit. Daarop vertrok de conservatieve premier Cameron en nam May het stokje van hem over.

Critici verwijten Corbyn nu een te linkse koers. Zij vergelijken dit manifest met het programma waarmee Labour in 1983 een historische nederlaag leed tegen de toenmalige conservatieve premier Margaret Thatcher. Dat linkse programma werd destijds 'de langste zelfmoordbrief in de geschiedenis' genoemd.

Volgens de Conservatieven klopt Corbyns rekenwerk niet. "Iedere werkende familie in dit land zal betalen voor Corbyns chaos en hogere belastingen", aldus onderminister voor financiën David Gauke. "Het is duidelijk dat voor alle voorstellen in dit manifest meer geleend moet worden, zodat de schuld stijgt."

