Coördinator Terrorismebestrijding: Kick Out Zwarte Piet is niet terroristisch

De organisatie die protesteert tegen het stereotype beeld van Zwarte Piet had zich beklaagd over een vermelding in het Dreigingsbeeld Terrorisme 2017 dat de NCTV heeft uitgebracht. KOZP wordt daarin genoemd als activistische organisatie, wat volgens de NCTV betekent dat de organisatie binnen de grenzen van de wet probeert de politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Dat KOZP toch wordt genoemd in de rapportage, komt doordat het Dreigingsbeeld Terrorisme ook in kaart brengt waar in de samenleving sprake is van polarisatie. De Zwarte Piet-discussie wordt daarom al jaren in de rapporten gemeld.

KOZP zegt blij te zijn met de verduidelijking van de NCTV. Volgens de activisten droeg de vermelding in het rapport bij aan een klimaat waarin KOZP-demonstranten werden “gecriminaliseerd en gedemoniseerd”. De groepering zegt te zijn geïnspireerd door vreedzame protesten van mensen als Martin Luther King en Rosa Parks, twee gezichten van de strijd tegen segregatie van de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten.

