Coördinator hulpactie: oud-bokser Rudi Lubbers moet nú hulp krijgen

Hoe een aflevering van ‘Andere Tijden Sport’ zoveel los kan maken. Dit weekend werd een portret uitgezonden van de man die als enige Nederlander ooit tegen Muhammad Ali in de boksring stond, in 1973 in Jakarta. Hij wist twaalf ronden overeind te blijven, maar verloor op punten.

Lees verder na de advertentie

In de uitzending van zondag was te zien hoe hij in Bulgarije in een busje woont, samen met een partner en meerdere zwerfhonden. Het busje zelf is verstoken van elektriciteit. Er zit een barst in de voorruit. Lubbers droeg in de uitzending een T-shirt met camouflageprint, hij wast zich en poetst zijn tanden in een beekje in de buurt.

Rudi woonde goed, had een fiets, een paspoort, financiën, maar er zaten binnen de kortst mogelijke tijd weer twintig van die zwerfhonden binnen Rini Wagtmans

Oud-wielrenner Rini Wagtmans begon daarop een hulpactie. Bij de NOS vertelde Wagtmans dat hij Lubbers al eerder hielp. In 2009 lukte het Wagtmans om in België een huis voor Lubbers te regelen. “Rudi woonde goed, had een fiets, een paspoort, financiën. Maar er zaten binnen de kortst mogelijke tijd weer twintig van die zwerfhonden binnen, die heel de buurt op stelten zetten”, aldus Wagtmans.

Daarna trok Lubbers verder. Zijn zoon Marco Lubbers vertelde woensdag bij ‘DWDD’ dat hij niet wist dat zijn vader er zo aan toe was. Kerst 2017 was de laatste keer dat hij zijn vader zag, vertelde hij.

Bulgaarse vlakte Rudi Lubbers wil niet in Nederland wonen. Na zijn carrière raakte Lubbers in persoonlijke moeilijkheden. Zo werd hij onder meer in 1986 veroordeeld in Spanje wegens betrokkenheid bij de smokkel van honderden kilo’s hasj. Zelf ontkende hij dat hij er iets mee te maken had, maar het hielp hem niet zijn leven op orde te krijgen. Acht jaar zat hij vast. Volgens hem zien mensen in Nederland hem als drugshandelaar. Nu meldt Wagtmans dat het wel erg slecht gaat met de oud-bokser. Het is volgens Wagtmans geen doen voor Lubbers om in zijn caravan te wonen. “Zie het als een slagaderlijke bloeding. Als er nu geen hulp komt, is er geen toekomst. Morgen is het te laat”. Hij citeert uit een mail van een man die Lubbers woensdag heeft opgezocht. Volgens hem staat het busje waar Lubbers woont in Bulgarije, permanent open en is het behoorlijk koud. De vrouw van Lubbers lag ‘onder een dekentje in foetushouding’ in het busje en is misschien zelfs al dood, zegt Wagtmans. “Ik heb Muhammed Ali overleefd. Dan moet ik de winter ook overleven”, waren de laatste woorden van Lubbers in de uitzending. Maar volgens Wagtmans heeft de bokser er nu heel snel wat hulp bij nodig. Er is hem al een huis aangeboden, er is al voor duizenden euro’s gedoneerd.

Lees ook: