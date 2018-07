Coöperatie Laatste Wil wordt niet vervolgd voor zelfdodingspoeder

Volgens het Openbaar Ministerie is niet gebleken dat de coöperatie hulp bij zelfdoding heeft geboden. Anders dan de CLW zelf stelt denkt de aanklager dat het organiseren van zelfdoding wel strafbaar is, maar die plannen heeft de organisatie nooit uitgevoerd.

Lees verder na de advertentie

De CLW maakte tien maanden geleden bekend een betrouwbaar middel te hebben gevonden waarmee mensen zelf hun leven kunnen beëindigen. De coöperatie is een afsplitsing van de vereniging voor een vrijwillige levenseinde NVVE die al langer het doel had om eindelijk een ‘pil van Drion’ te laten werken. Sinds rechtsgeleerde Huib Drion bijna dertig jaar terug pleitte voor een middel waarmee mensen zelf de regie houden over hun sterfbed, is het er nooit echt van gekomen.

Het aantal leden nam snel toe, maar de kritiek ook

De coöperatie zou de naam van het middel alleen noemen aan mensen die minstens een half jaar lid waren. Deze leden zouden dan onderling het middel samen kunnen bestellen, en verdelen over speciale kluisjes zodat niet iedereen toegang had tot een dodelijke dosis. Het aantal leden nam snel toe, maar de kritiek ook. Zo werd van meerdere kanten gewezen op het risico dat bijvoorbeeld jongeren in geestelijke nood ontijdig gebruik zouden maken van het middel.

Namen In de publiciteit heeft de CLW de naam van het middel nooit genoemd, maar al snel circuleerden verschillende namen. Leveranciers van dergelijke middelen, die ze verkochten voor heel andere doeleinden, kregen nog voor de lancering van dit initiatief te maken met opvallende toenames in het aantal bestellingen. De ouders van een jonge vrouw met psychische problemen die een einde maakte aan haar leven, weten dit aan het CLW-middel. Het Openbaar Ministerie begon daarop een onderzoek, waarna de coöperatie snel de plannen introk. Die laatste beslissing heeft de CLW waarschijnlijk uit het beklaagdenbankje gehouden, valt af te lezen uit de verklaring die de aanklager vandaag rondstuurde. Daarin stelt het Openbaar Ministerie dat de CLW erop gewezen is dat ‘ook het in georganiseerd verband faciliteren van hulp bij zelfdoding’ strafbaar is. Omdat bovendien niet is gebleken dat de organisatie betrokken is geweest bij zelfdodingen zoals die van de jonge vrouw, wordt de CLW niet vervolgd. Jos van Wijk, voorzitter bij Coöperatie Laatste Wil, is ‘hartstikke blij’ met het besluit. Hij houdt vol nooit iets strafbaars te hebben gedaan. De kwestie toont volgens hem wel aan dat er maatschappelijk meer aan de hand is. “Dat blijkt ook uit de steunbetuigingen, de extra donaties en de honderden leden die we erbij hebben gekregen’’, zegt de voorzitter. Hij wil opnieuw in gesprek met het ministerie van VWS om te praten over een verantwoorde en veilige verstrekking van het zelfdodingsmiddel. Wie worstelt met gedachten aan zelfdoding, kan daarover praten, bijvoorbeeld met de deskundigen van 113.online.

Lees ook:

Leverancier stopt leveringen van 'poeder van Drion' aan particulieren De leverancier van een middel dat 'het poeder van Drion' wordt genoemd is helemaal gestopt met de verkoop aan particulieren. Dit na een dramatische oproep van de ouders van de negentienjarige Ximena Knol, die het poeder gebruikte om een eind te maken aan haar leven.