Coöperatie Laatste Wil vindt poeder voor vrijwillig levenseinde

De coöperatie Laatste Wil maakt vandaag bekend dat het middel, mits juist gedoseerd, binnen een half uur leidt tot een zekere maar pijnloze dood. Het poeder is vrij verkrijgbaar in Nederland en niet duur. De huidige middelen die zelfdodingconsulenten aanraden, moeten worden besteld in landen als China en zijn eigenlijk illegaal in ons land. De coöperatie wil niet zeggen om welk middel het gaat, om te voorkomen dat mensen het impulsief innemen.

Wie lid wordt van de levenseindeclub krijgt na een half jaar informatie over het middel. De coöperatie werd vier jaar geleden opgericht om een vervolg te geven aan de ‘pil van Drion’, het pleidooi van de gelijknamige jurist uit 1991 om ouderen rust te bieden door hen een euthanaticum beschikbaar te stellen ‘voor het geval dat’.

Niet strafbaar

Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam, vermoedt dat de actiegroep binnen de grenzen van de wet blijft. “Zelfdoding, of een poging daartoe, is niet strafbaar in Nederland. De strafrechter heeft in verschillende zaken duidelijk gemaakt wat anderen wel en niet mogen.” Zo mag men wel informatie geven, maar een middel niet verstrekken of helpen innemen. “Als deze vereniging binnen die grenzen blijft, en dat verwacht ik eigenlijk wel, is te verwachten dat dit initiatief niet strafbaar wordt geacht.”

De NVVE, de grootste vereniging in het levenseindeveld, hoopt dat het poeder mensen met een levenseindewens niet langer in de illegaliteit drijft. “Als dit middel goed en veilig is gebleken, zullen we ernaar verwijzen zoals we onze leden ook informeren over andere effectieve middelen”, zegt NVVE-directeur Agnes Wolbert.

Ook stichting De Einder, die mensen begeleidt bij hun zelfdoding, is voorzichtig positief. “We zouden het zeker aanraden, mits we weten dat het veilig is”, zegt bestuurslid Miriam de Bontridder.