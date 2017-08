Controversiële stilist Contador is klaar voor zijn laatste kunstje

Zwijgend betrad Alberto Contador begin augustus 2012 de donkere ruimte van hotel Van der Valk in Gilze-Rijen. De Spanjaard keek schuw voor zich uit. Hij had zijn dopingstraf uitgezeten en de Eneco Tour uitgekozen voor zijn rentree. Of meer een revanche. Die kreeg de controversiële renner slechts in afgeslankte vorm. De gerehabiliteerde Contador van 2012 zou altijd in de schaduw blijven van Contador de misleider. Daar verandert ook zijn afscheid in de Ronde van Spanje, die vandaag begint, weinig aan.

Wielrennen zou echter geen wielrennen zijn, als de 34-jarige Spanjaard niet een vorm van eerherstel zou krijgen in zijn laatste wedstrijd. De Madrileen mag starten met het rugnummer 1. Normaal gesproken is dat nummer voorbehouden aan de winnaar van de vorige editie. Maar Nairo Quintana laat verstek gaan na een uitputtende Giro en teleurstellende Tour. Zo kon de organisatie van de Vuelta met die gewoonte breken. "We zijn dankbaar voor alles wat hij (Contador, red.) heeft betekend voor de sport. Hij zal altijd deel blijven uitmaken van de wielergeschiedenis." Welke geschiedenis liet koersdirecteur Javier Guillén wijselijk in het midden.

Uitzonderlijk kampioen Het afscheid van Contador moet vooral een terugblik zijn op zijn prestaties en niet op zijn geknoei met - verboden - prestatieverhogende middelen dat hem twee jaar van zijn succesvolle carrière kostte, met inbegrip van zijn Tourwinst in 2010 en Girozege uit 2011. Zijn naam is resoluut uit de wielerannalen geschrapt. Maar ook zonder deze historische herziening blijft de Spanjaard een uitzonderlijk kampioen. Zijn Tourzeges uit 2007 en 2009 staan nog steeds. Zijn dubbel (Giro en Vuelta) uit 2008, de laatste keer overigens dat een coureur in één seizoen twee grote ronden won, wordt vaak aangehaald door optimisten die menen dat het wielrennen sindsdien heeft stilgestaan. Chris Froome is er zo een. De Brit denkt over drie weken Contador uit de boeken te hebben gereden. Ook na zijn schorsing bleef Contador ijverig aan zijn erelijst werken. Hij won in 2015 opnieuw de Ronde van Italië en stak in 2012 en 2014 in eigen land ver boven de rest uit. Daarmee bevindt hij zich tussen 'schoon' volk als Gino Bartali, Miguel Indurain, Fausto Coppi, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Jacques Anquetil. Hij werd in 2007 vrijgesproken van betrokkenheid bij het omvangrijke do­ping­schan­daal rond de Spaanse arts Fuentes Maar Contador zal vooral herinnerd worden als stilist, dansend op de pedalen, uit het zadel het laatste restje adem uit de tegenstanders wringend met zijn onnavolgbare aanvallen. Zijn ranke lichaam, zijn bijna onnatuurlijke gewicht voor zijn lengte (61 kilo afgezet tegen 176 centimeter) en zijn onweerlegbare talent voor het hooggebergte maken hem een genot om naar te kijken. Wie herinnert zich niet zijn dagenlange duels in de Pyreneeën in 2007 met Michael Rasmussen? Pas op dag drie moest de Spanjaard op de Col d'Aubisque zijn meerdere erkennen in de Deen, die een paar uur later door de Raboploeg uit koers werd genomen omdat hij had gelogen over zijn eerdere verblijfplaatsen.

Bloedproppen Contadors loopbaan leek drie jaar eerder nog voorbij voordat die goed en wel was begonnen. In zijn hersenen zaten bloedproppen, overgehouden aan een valpartij. Een riskante hersenoperatie volgde. Zijn artsen geloofden niet dat hij ooit nog het topniveau zou kunnen halen. Maar na een revalidatieproces van een jaar won hij meteen zijn eerste koers. Het was de periode waarin zijn naam voor het eerst opdook in de zwarte bladzijden van de wielersport. Hij werd in 2007 vrijgesproken van betrokkenheid bij het omvangrijke dopingschandaal rond de Spaanse arts Fuentes. "Ik zat bij de verkeerde ploeg, op het verkeerde moment", was zijn verklaring. Drie jaar later lag het aan een biefstuk. De antidopinginstanties gingen niet mee in zijn lezing. Contador werd schuldig bevonden vanwege een verwaarloosbare hoeveelheid (50 picogram, ofwel 0,00000000005 gram) clenbuterol in zijn bloed tijdens de Tour de France van 2010. Zijn geloofwaardigheid heeft sindsdien een stevige deuk opgelopen. Ook als hij voor de vierde keer de Vuelta wint, zal zijn verleden hem blijven achtervolgen. Ironisch genoeg begint Contador straks een opleidingsploeg. "Ik wil wat terugdoen voor de sport." De tijd zal het leren.

