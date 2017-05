Controversiële herdenking vluchtelingen op Amsterdamse Nieuwmarkt gaat niet door

Organisator en predikant Rikko Voorberg heeft de herdenking van vanavond verplaatst van het openbare plein naar de Protestantse Diaconie Amsterdam. Volgens een woordvoerster heeft het plan om 3000 papieren kruisen te plaatsen ter herdenking van de vluchtelingen zoveel boosheid en ophef veroorzaakt, dat dit de enige mogelijkheid is.

De manifestatie zou samenvallen met de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Onder meer Jacques Grishaver, voorzitter Comité Auschwitz, was niet te spreken over het initiatief . “Ik vind het ongepast wat die dominee doet en dan druk ik me nog netjes uit”, liet hij aan Trouw weten.

We moeten alles wat riekt naar wegkijken te vuur en te zwaard bestrijden Rikko Voorberg

Rikko Voorberg legde gisteren in een interview met deze krant uit waarom het herdenken van vluchtelingen alles te maken heeft met de Nationale Dodenherdenking. “We moeten alles wat riekt naar wegkijken te vuur en te zwaard bestrijden, want dat is ook wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Die fout mogen we niet weer maken.”

De herdenking van vluchtelingen is daarmee niet afgelast, maar krijgt wel een ander karakter. “We verwachten vanavond ongeveer veertig deelnemers. Met hen proberen we te verklaren wat er de afgelopen dagen in vredesnaam is gebeurd”, aldus de woordvoerster namens initiatiefnemer Voorberg.

