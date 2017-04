Dat Bannon, 'strategisch adviseur' van Trump, meteen na diens aantreden lid werd van de raad wekte verbazing. Het is niet de bedoeling dat daar aan politiek wordt gedaan. Net zo verrassend was, dat de hoofden van inlichtingendiensten en de voorzitter van de chefs van staven hun vaste plek aan tafel verloren. Naast het vertrek van Bannon is ook dat nu teruggedraaid.

Bannon is een van de meest controversiële leden van Trumps entourage. Voor hij een van de leiders werd van diens campagne, was hij uitgever van de ultra-rechtse website Breitbart. Zijn doel in Washington is, vertelde hij onlangs op een conferentie van conservatieven, het 'afbreken van de regeltjes-staat'. Het Witte Huis zei dat Bannon onlangs heeft geholpen de raad te hervormen.

Maar de Amerikaanse media horen van anonieme zegslieden in het Witte Huis, dat er druk op Trump werd uitgeoefend door McMaster en door Trumps schoonzoon Jared Kushner. Kushner is bezig het functioneren van het Witte Huis door te lichten. En McMaster eiste bij zijn aantreden de vrije hand in het organiseren van de raad. Dus zwichtte Trump en moest Steve Bannon het veld ruimen.

Volgens datzelfde Witte Huis, dat het vertrek van Bannon uit de raad in alle stilte doorvoerde, is zijn rol als politiek adviseur van Trump onveranderd. Zijn plek in de veiligheidsraad zou altijd al als tijdelijk bedoeld zijn geweest, om toezicht te houden op een reorganisatie ervan. Onder Obama zou de raad te veel taken hebben gekregen die eerder bij het ministerie van defensie thuishoren.

‘Generaal Beeldenstormer’

Over McMaster zei Trump vorige maand: “Een man met een reusachtig talent en overweldigende ervaring.” Interessant is dat Trump geen kritiek kan velen, maar McMaster - bijnaam ‘Generaal Beeldenstormer’ - staat juist bekend om zijn ongezouten kritiek. “De krijgsmacht is niet immuun voor kritiek. Mijn commandanten wilden juist altijd feedback horen”, zei hij daar eens over.

Luitenant-generaal McMaster studeerde aan West Point, vocht in de Golfoorlog, in Irak en in Afghanistan. Hij had ook kritiek op president Bush omdat die zonder lange-termijnplan Irak binnenviel. “Het idee was dat de betere techniek oorlog snel, goedkoop en schoon zou maken, maar dat is niet waar, weten we nu”, aldus McMaster. “Oorlog blijft menselijke aspecten houden.”

Hij vergaarde pas echt bekendheid bij het Amerikaanse volk toen in 1997 zijn alom geprezen boek 'Dereliction of Duty' (taakverzuim) werd gepubliceerd. Daarin bekritiseerde hij het Amerikaanse politieke en militaire leiderschap in de Vietnamoorlog. In 2014 schopte McMaster het tot de lijst van honderd meest invloedrijke mannen van Time Magazine.