Consumentenvertrouwen voor het eerst in vier jaar negatief

Het vertrouwen van de consument daalt rap sinds het voorjaar van 2018. In april stond het nog op 25.

Het CBS meet het economisch vertrouwen van consumenten door hen maandelijks te vragen naar persoonlijke en algemene financiële verwachtingen. Om tot een eindscore te komen telt het statistiekbureau alle minnetjes en plusjes bij elkaar op. Bij -100 is iedereen negatief, bij +100 jubelen alle geraadpleegde Nederlanders over de vooruitgang.

Zowel het vertrouwen in de algemene economie als in de persoonlijke financiën is in de afgelopen maanden ingezakt. Over de algehele economie zijn Nederlanders nog net aan positief: 1. Als het gaat om persoonlijke koopbereidheid is de gemiddelde Nederlander sceptischer: -3.

Opvallende daling

Vooral in internationaal perspectief is de Nederlandse daling opvallend. Gekeken naar de afgelopen twaalf maanden, dus nog zonder februari, verloor geen land in de Europese Unie zo snel het vertrouwen in de economie als Nederland. “Traditioneel staat Nederland bij de top vijf, dus we konden ook heel hard achteruitgaan”, nuanceert Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Nederland staat nu ergens in de Europese middenmoot.

De daling is ook opvallend omdat de Nederlandse economie beter draait dan bijvoorbeeld de economie van het in de brexit verstrikte Verenigd Koninkrijk, of die van Duitsland, dat een recessie eind vorig jaar maar net wist te voorkomen. De Nederlandse economie groeide vorig jaar met 2,5 procent en consumptiecijfers, eveneens door het CBS gepubliceerd, zijn ook al positief: Nederland besteedde in december 2,3 procent meer dan in dezelfde maand een jaar geleden.