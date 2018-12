Consumentenbond wil KLM voor de rechter slepen no-showbeleid

De Consumentenbond ageert tegen het zogeheten no-show-beleid van de luchtvaartmaatschappij. Mist een klant van KLM zijn of haar vlucht, dan wordt ook de terugreis geannuleerd. Ook eventuele aansluitende vluchten worden geschrapt. Wil een klant toch gebruikmaken van een retourvlucht, dan rekent KLM een extra bijdrage die kan oplopen tot 3000 euro.

Ongehoord en onrechtmatig, vindt de Consumentenbond, die samen met vijf Europese zusterorganisaties van diverse luchtvaartmaatschappijen eist dat ze het no-show-beleid uit hun algemene voorwaarden schrappen. Want ook British Airways, Air France, Swiss Air, Qatar Airways, Emirates, Virgin Atlantic, Emirates en Singapore Airlines jagen hun klanten op onnodig hoge kosten als ze hun vlucht missen, menen de consumentenorganisaties.

Beleid KLM venijnigst

Waarom dan alleen KLM voor de rechter dagen? Omdat het een nationale luchtvaartmaatschappij is, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. Maar nog veel belangrijker: omdat de aanpak van KLM het meest venijnig is. “Sommige luchtvaartmaatschappijen geven hun klanten de mogelijkheid om tot 24 uur van tevoren aan te geven dat ze hun vlucht niet gaan halen. Van de terugreis of andere geboekte vervolgvluchten kunnen ze dan kosteloos gebruikmaken. KLM kent die mogelijkheid niet. Er zijn direct kosten aan verbonden.”

En flinke ook, ontdekte de Consumentenbond. Wie een vlucht naar Corsica of Frankrijk mist, via een omweg toch de eindbestemming bereikt en met KLM weer naar huis wil vliegen, moest 125 euro extra neertellen. Voor andere Europese vluchten zijn de kosten met 250 euro al twee keer zo hoog. En wiens bestemming zich aan de andere kant van de oceaan bevindt, kan rekenen op 1500 euro extra. Voor Business Classreizigers geldt zelfs een rekening van 3000 euro.

Naast de Nederlandse consumentenbond dreigt ook de Griekse Ekpizo met een gang naar de rechter als KLM niet snel van de clausule afziet. Testkoop, de zusterorganisatie in België, is al sinds juli dit jaar verwikkeld in een juridische strijd met de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De Consumentenbond heeft KLM tot morgen de tijd gegeven om af te zien van de no-show-clausule. “Het ziet er naar uit dat we sowieso naar de rechter stappen. KLM heeft onze sommatiebrief nu twee weken in handen en nog steeds niet gereageerd”, aldus de woordvoerder.

KLM liet in een reactie weten op de hoogte te zijn van de brief van de Consumentenbond en bestudeert die momenteel. “We willen nu niet in de media op het ultimatum vooruitlopen.”