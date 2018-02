Consumentenbond waarschuwt: Pas op met opgelapte Apple-apparaten

Als het goed gaat met Apple, gaat het ook goed met heel veel andere bedrijven. Partijen als Leapp, reBuy, Swoop, Centralpoint en Coolmix spinnen garen bij de enorme vraag naar de producten met dat appeltje.

Ze bieden, vaak via enthousiaste reclamecampagnes, tweedehands­apparaten aan, veelal van Apple. ­Appeltjes met hier en daar een beurs plekje, zeg maar. Want zo hoog als de aaibaarheidsfactor is van zo’n iPad, iPhone of iMac, zo hoog is ook de nieuwprijs. Die wil of kan niet iedereen betalen en daar spelen de Leapps van deze wereld op in.

Maar pas op, stelde de Consumentenbond gisteren: ‘Opgelapte iPhones zijn lang niet altijd een geschikt alternatief voor een nieuw toestel. Ze zijn meestal niet veel goedkoper dan nieuwe en presteren vaak minder.’

Bovendien vertoonden sommige toestellen duidelijke gebruikssporen of waren ze vuil, zaten er putjes in de behuizing of zat het scherm los. Tot slot leverden de refurbished-winkels in lang niet alle gevallen originele accessoires mee, zoals opladers en oordopjes.

Ook over de kwaliteit van de opgeknapte tweedehandsjes is de Consumentenbond kritisch. Winkels presenteren toestellen als nieuw of ‘vrijwel niet van nieuw te onderscheiden’, terwijl er volgens het panel van de bond nog wel het een en ander aan de geteste iPhones mankeerde. Vooral de batterijen blijken kwetsbaar en presteren matig.

‘De hoge kortingen tot wel 44 procent, waarmee de aanbieders de telefoons aanprijzen’, rapporteert de Consumentenbond, ‘zijn gebaseerd op de adviesprijs van een nieuw toestel. In een enkel geval is een refurbished toestel zelfs duurder dan een nieuw toestel.’

Tijd

Ferry Piekart, hoofdredacteur van het Apple-magazine Machina (voorheen MacFan) krijgt vaak vragen over wat nu wijsheid is: een nieuwe ‘Mac’ kopen, of een opgelapt apparaat aanschaffen. “En dan zeg ik: wat je koopt is tijd. Een tweedehandsapparaat gaat gewoon minder lang mee. Tijd is hier meer dan ooit geld. Hoe nieuwer de machine is die je koopt, hoe meer tijd je dus koopt.”

Volgens Piekart zit het risico bij de aanschaf van tweedehandstablets, telefoons of computers dan ook in de software. “Nieuwe versies van besturingssystemen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Mensen zitten heel erg in het stramien om daar in mee te gaan. Dat moet ook haast wel. Het apparaat zelf blijft lang goed, maar de vraag is hoe lang de software die erop kan draaien voldoende is. Zeker nu apps zich meer en meer als een abonnement gedragen waarbij ze zichzelf automatisch vernieuwen.”

Toch lopen klanten die een min of meer rotte Apple hebben gekocht volgens Piekart ook weer niet al te veel risico, omdat tweedehands-Macs een hoge inruilwaarde hebben.

“Die refurbished-markt is een lastige markt. Ze zijn best prijzig. Als je goed op Marktplaats kijkt, vind je goedkopere alternatieven. Maar die zijn weer zonder de garantie die partijen als ­Leapp wel geven. Mijn conclusie zou zijn: Als je het geld ervoor hebt, koop dan een nieuwe.”

Rogier van Camp, oprichter en CEO van Leapp, vindt het prima dat de Consumentenbond het onderzoek eerlijk gedaan heeft. “Ze hebben echt appels met appels vergeleken. Maar ik vind het jammer dat daarin niet is meegenomen dat deze markt nog jong is, dat wij bijdragen aan het milieu en dat wij fysieke winkels hebben waar we service bieden als er problemen zijn.”

Apparaten oplappen heeft ook voordelen. "Losse onderdelen vervangen is veel goedkoper en minder milieubelastend dan alles nieuw maken."