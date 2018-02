Consumentenbond: beveiligde verbinding van Facebook biedt allesbehalve privacy

Onavo analyseert, verzamelt en verkoopt alle internetactiviteit op de telefoon door aan derden, waaronder Facebook. Reden voor de Consumentenbond om te waarschuwen voor de ‘beveiligingsapp’, en deze niet te installeren.

Facebook kocht Onavo in 2013 op, om het nu te promoten als beveiliger. Het is een Virtual Private Network (VPN), een veelgebruikte manier om internetverkeer te versleutelen. VPN’s creëren een soort sluis waar ze het internetverkeer veilig doorloodsen naar de bestemming, zonder dat hackers of overheidsinstanties kunnen meekijken. Zo’n VPN is normaal gesproken handig en ze komen in veel varianten.

Adverteerders “Maar in tegenstelling tot gewone VPN’s is Onavo hier een soort postbode die alle pakketjes tijdens het vervoeren openmaakt, documenten kopieert en doorverkoopt aan adverteerders”, zegt woordvoerder van de Consumentenbond Gerard Spierenburg. “Welke berichten je stuurt, waar je heen reist, welke voetbalwedstrijden je volgt: alles komt bij de adverteerders.” Bankapps vormen hierop gelukkig een uitzondering, zegt Spierenburg. “Die bouwen extra beveiligingen in.” De Consumentenbond hekelt vooral de communicatie hierover door Facebook. Onder het mom van extra beveiliging krijgt de consument het tegenovergestelde. En dan is dat recht tot doorverkopen waar de gebruiker mee instemt ook nog eens goed verstopt in de lange gebruikersvoorwaarden. “Die zie je niet tijdens de installatie, je moet op een aparte link klikken om dat helemaal te lezen”, zegt Spierenburg. In Amerika zien Iphone-gebruikers zelfs een ingebouwde verwijzing in de Facebook-app zelf. ‘Protect’, staat er tussen alle normale Facebook-functies, en de link leidt naar de Onavo-downloadpagina.