Consultant stapt in de hennep

Twee maanden per jaar woont ‘stadsmeisje uit Amsterdam’ Esther Molenwijk (36) op het erf bij een boer in Oude Pekela. Ze rijdt rond op een heftruck, sjouwt met kisten, maakt de opslagloods schoon. Rond half augustus, oogst ze samen met akkerbouwer Albert Dun zo’n 12.000 kilo hennepbladeren van zijn land. Met hulp van familie, vrienden en een drogerij laat Molenwijk de verse oogst meteen drogen tot dorre bladeren. Ooit werkte Molenwijk fulltime als consultant - haar moeder vond het toen lastig te bevatten waar haar dochter zich precies mee bezighield. Tegenwoordig niet meer. Ook Molenwijks moeder is eens per jaar in Oude Pekela in de weer met sterk geurende bladeren: haar dochter maakt thee.

Hennepthee, welteverstaan. Want het was hennep waar Molenwijk steeds maar weer op uitkwam toen ze als duurzaamheidsconsultant bedrijven adviseerde. Verantwoord isolatiemateriaal in de bouw? Hennep. Duurzaam textiel? Hennep. Plantaardige voedingsbronnen? Hennep. “Het gewas heeft geen kunstmest of pesticiden nodig, het groeit razendsnel, is goed voor de grond en haalt veel meer CO2 uit de lucht dan bomen”, somt Molenwijk op.

Doen Maar in de duurzaamheidswereld wordt soms ‘iets meer gepraat dan gedaan’. Na jarenlang adviseren en beleidsplannen schrijven, vond Molenwijk dat ze zelf iets moest doen. Ze ontdekte dat de bladeren van de vezelhennepplant bij de oogst destijds niet werden gebruikt, en zag haar kans schoon: “Thee is een heel laagdrempelig product, niet duur, iedereen drinkt het.” Het gaat me om het héle proces. Met mijn poten in de modder. Ze klopte drie jaar geleden aan bij vezelhennepteler Dun en stampte in een paar weken een crowdfundcampagne uit de grond om het startkapitaal bij elkaar te krijgen. Sindsdien ligt haar Dutch Harvest Tea in bio- en gezondheidswinkels in Nederland, en sinds kort ook in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland. © RV De consultant in Molenwijk zou het liefst hoogstpersoonlijk zelf iedere klant uitleg geven over hennep - vol vuur vertellen hoe fantastisch en duurzaam het gewas is, maar ook de vele vragen wegnemen. “Twee jaar geleden wilde men vooral weten of je er stoned van wordt (niet dus, de thee is gemaakt van vezelhennep). Tegenwoordig is men heel geïnteres- seerd in cannabidiol, ook wel CBD genoemd, dat een pijnverzachtende werking zou hebben (die stof zit er in lage concentratie wél in).”