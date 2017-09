Congreslid zijn in tijden van Trump: dat levert boegeroep op

"Bullshit!" klinkt het vanuit de derde of vierde rij stoelen, wanneer John Faso vertelt hoe hij de 'fouten' uit Obamacare wil halen. Maar van achterin de zaal van het gemeentehuis van Esopus klinkt verbeten applaus. Faso, Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, laat zich er niet door afleiden. Zijn town hall meeting, de ontmoeting van een Congreslid met de kiezers in zijn district, zit er bijna op, en veel erger dan dat scheldwoord - naar Amerikaanse maatstaven erg genoeg in een openbare vergadering - heeft hij nog niet naar zijn hoofd gehad.

In heel de VS zijn de afgelopen maand dat soort vergaderingen gehouden, tijdens het reces dat morgen eindigt. Als Faso, afgelopen november voor het eerst gekozen, weer aan het werk gaat in Washington zullen de kiezers in zijn district, aan de rivier de Hudson in het landelijke deel van New York, goed in de gaten houden wat hij zegt en waar hij voor stemt. En hoe hij omgaat met de bijzondere president die de Amerikanen sinds januari hebben.

"U vertegenwoordigt een district waarin bijna evenveel Democratische als Republikeinse stemmers zijn", zegt Democraat Tom Kreblinski, "maar u stemt in 87,8 procent van de gevallen zoals president Trump het wil".

Lastige, kritische vragen

Maar die berekening, van de politiek-statistische website Fivethirtyeight.com, is incompleet, verdedigt Faso zich. "Ze tellen wel mee hoe ik stem over wetten, maar niet over amendementen. De vele keren dat ik tegen mijn partij inging, zie je er niet in terug. Bijvoorbeeld toen ik stemde tegen een amendement dat zei dat het ministerie van defensie geen rekening meer mag houden met klimaatverandering in zijn logistieke planning. Maar er zijn ook dingen die de president heeft gedaan waar ik het mee eens ben, zoals de benoeming van Neil Gorsuch in het Hooggerechtshof."

Dat levert hem weer boegeroep op, en opnieuw applaus van achterin. De toegang tot de vergadering is zo eerlijk mogelijk verdeeld: 70 voor Move Forward New York, de linkse organisatie die de town hall organiseert; 70 voor Faso zelf, om uit te delen aan wie hij maar wilde; en 60 voor wie zich die avond bij de deur meldde.

Maar de verhouding bij de vragenstellers is een andere: bijna allemaal staan ze heel kritisch tegenover Faso en zijn partijgenoot in het Witte Huis. "Denkt u nog steeds dat Donald Trump geschikt is om onze president te zijn?", vraagt Mark Rider hem op de man af. "Donald Trump heeft de verkiezingen gewonnen", begint Faso. "Dat gold ook voor Nixon!", roept iemand. "Soms maken de kiezers een foute keus", zegt Faso. Maar zou hij voor een hoorzitting over afzetting zijn? "Op dit moment absoluut niet", zegt het Congreslid, terwijl in de zaal boegeroep en applaus elkaar weer in evenwicht houden.

Als hij wordt aangesproken op Trumps aarzeling vorige maand om neo-nazi's ronduit te veroordelen, is Faso echter duidelijk in zijn afwijzing. En datzelfde geldt voor Trumps voornemen om niet langer de illegale immigranten te gedogen die als kind naar de VS zijn gekomen.

In de loop van de maand moet het wettelijke schuldplafond in de VS worden verhoogd

Voor dat laatste vond Faso een praktisch argument dichtbij: "Wij zijn een landbouwdistrict. En waar boeren tegen mij het meest over klagen, is niet de regelgeving rond bestrijdingsmiddelen en zelfs niet de melkprijs, maar dat je geen mensen kunt krijgen en dat veel van de werknemers die ze hebben zich niet welkom voelen."

En daar krijgt hij zelfs van voorin de zaal wat applaus voor.