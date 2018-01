Congo wil niet nóg een jaar Kabila

De Verenigde Naties hebben Joseph Kabila begin deze week opgeroepen om vreedzaam afscheid te nemen van zijn presidentschap. Duizenden mensen door heel Congo gingen afgelopen weekend al de straat op. Zij willen dat de onrechtmatige leider, wiens tweede termijn december 2016 eindigde, aftreedt.

De katholieke kerk speelt een grote rol bij het protest. Zij riep gelovigen en ongelovigen op om na de mis van zich te laten horen. Meer dan 160 kerken gaven gehoor aan de oproep, ook al gaf de overheid geen toestemming voor de demonstratie. Veiligheidstroepen reageerden met traangas en rubberen kogels. Er vielen minstens vijf doden en werden meer dan 120 mensen gearresteerd, aldus een verklaring van de VN. De organisatoren van het protest beweren dat er twaalf mensen zijn omgekomen.

Respect van de bevolking

Het is niet de eerste keer dat de kerk politieke actie onderneemt in Congo. "De kerk is van oudsher heel machtig", zegt Carolien Jacobs, antropoloog aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in conflictgebieden in Congo. "De kerk zorgt voor de helft van het onderwijs en de gezondheidszorg in het land, omdat de overheid niet altijd in staat is deze diensten te verlenen aan haar burgers. De kerk heeft daardoor veel respect van de bevolking. Als de kerk iets zegt, doen veel mensen het ook."

Zo speelde in 2016 de kerk ook al een belangrijke rol als bemiddelaar bij de onderhandelingen tussen de oppositie en de regerende partij van Congo. Toen weigerde Kabila verkiezingen te organiseren. Het land zou te onveilig en instabiel zijn geweest om te gaan stemmen. Hij beloofde dat er tegen het einde van 2017 nieuwe verkiezingen zouden komen. Maar met het aanbreken van het nieuwe jaar, is er nog steeds geen nieuwe president gekozen. De nieuwe verkiezingen staan nu voor december 2018 gepland. De katholieke kerk probeert daarbij neutraal te blijven, zegt Jacobs. "De kerk wil een democratie, en daarvoor moeten verkiezingen komen. Daarbij kiest zij geen kant voor een bepaalde oppositieleider."