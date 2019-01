Congo weet nog steeds niet wie de nieuwe president is: ‘Even geduld a.u.b.’

De katholieke kerk, de Afrikaanse Unie, de Verenigde Staten en diplomaten van andere landen hebben er in Kinshasa op aangedrongen dat snel bekend wordt gemaakt wie de presidentsverkiezing in Congo heeft ­gewonnen. Maar de regering van president Joseph Kabila, die zelf geen kandidaat was op 30 december, heeft meer tijd nodig. Zondag zou de uitslag naar buiten komen, maar dat is niet gebeurd.

Inmiddels is 53 procent van de stemmen geteld volgens Corneille Nangaa, het hoofd van de verkiezingscommissie. “We hebben te maken met gevoelige gegevens en daar moeten we verantwoord mee omgaan”, zegt Nangaa tegen persbureau AP. Hij vraagt het Congolese volk ‘zijn geduld te bewaren’. Er komt pas meer informatie naar buiten als alle stemmen zijn geteld, aldus Nangaa.

De Congolese regeringspartij noemde de mededeling van de kerk ‘onverantwoord en anarchistisch’. De partij staat achter Emmanuel Shadary, die ook de steun heeft van Kabila. Van de oppositiekandidaten lijkt ­zakenman Martin Fayulu de meeste kans te maken. Ook Felix Tshishekedi, de zoon van een bekende oppositieleider, is nog in de race.

Critici vrezen dat van uitstel afstel komt. De regering van Kabila is toch al niet zo voortvarend geweest met het organiseren van de presidentsverkiezing. Die is uiteindelijk twee jaar later gehouden dan volgens de regels noodzakelijk was. Daarbij is er in drie districten niet gestemd, omdat het daar onveilig was volgens de regering. Maar volgens de oppositie gaat het om districten waar zij meer kans maakt.

Achter de schermen

Kabila heeft beloofd terug te treden na zeventien jaar aan de macht te zijn geweest. In 2001 nam hij het stokje over van zijn vader, die was vermoord. Maar het is de vraag of Kabila echt van het toneel verdwijnt. In een andere functie, of achter de schermen, kan hij de politiek in Congo blijven bepalen.

Als de zittende president inderdaad terugtreedt en wordt opgevolgd door een gekozen kandidaat, is dat de eerste vreedzame en democratische machtswisseling in de geschiedenis van de voormalige Belgische kolonie. Bijna veertig miljoen mensen brachten op 30 december hun stem uit.

Ondanks een grote rijkdom aan grondstoffen is Congo nog altijd een van de armste landen ter wereld. In het oosten zijn verschillende gewapende groepen actief en daarnaast is het land is ook getroffen door een uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte ebola.