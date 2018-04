Congo's eerste premier krijgt zijn eigen plein in Brussel. Of nou ja, een stoepje

De gemeenteraad besloot vorige week om een stukje Bolwerksquare te hernoemen naar de eerste premier die Congo regeerde na de onafhankelijkheid van België. Actievoerders ijveren al meer dan tien jaar voor een naar de vermoorde vrijheidsstrijder vernoemd plein. In Brussel wonen veel Congolezen, onder meer in Matongé, een wijk bij het plein.

Daar had men al een locatie op het oog: het naamloze pleintje achter de Sint-Bonifatiuskerk. Een actievoerder hangt daartoe bijna dagelijks een kartonnen straatnaambordje op.

Patrice Lumumba, symbool van de Congolese on­af­han­ke­lijk­heids­strijd, werd een half jaar na de losmaking van België vermoord

Het liep anders: het Lumumbaplein ligt binnenkort 500 meter verderop, net buiten Matongé. En een plein mag het nauwelijks heten, vanwege een typisch Belgisch compromis. Matongé ligt niet in Brussel-centrum, maar in de gemeente Elsene, dat een eigen bestuur heeft. "Zolang ik burgemeester ben, komt er geen Lumumbaplein", verklaarde de liberale Dominique Dufourny een paar jaar geleden tegen nieuwssite Bruzz, toen vijf actiegroepen een verzoek indienden. Ze is nog geen millimeter opgeschoven.

Gewelddadige protesten Dufourny heeft geen zin om tegemoet te komen aan de wensen van allerlei clubjes burgers, herhaalde ze meermaals. Er wonen ook veel Fransen in haar gemeente en ze hernoemt toch ook geen straten naar bekende Fransen? Ook vreest ze dat zo'n plein gewelddadige protesten aantrekt. Haar socialistische ambtgenoot van Brussel-centrum toonde zich gevoeliger voor de wensen van de Congolese gemeenschap. Philippe Close zei vorige week tegen de raad dat de geschiedenis geen taboe moet zijn. Congo was van 1908 tot in 1960 een Belgische kolonie en de relatie van beide landen is nog altijd gecompliceerd. Patrice Lumumba, symbool van de onafhankelijkheidsstrijd, werd een half jaar na de losmaking van België vermoord. De omstandigheden van zijn dood zijn nooit volledig opgehelderd en zijn lichaam is nooit gevonden, maar in 2002 erkende de Belgische overheid 'onmiskenbare verantwoordelijkheid te hebben gehad in de gebeurtenissen die tot Lumumba's dood hebben geleid'. Close vindt het belangrijk dat er een herdenkingsplaats komt 'voor de soms pijnlijke herinneringen uit de koloniale periode'. En omdat het toeval wil dat een klein stukje stoep naast de Matongéwijk op zijn grondgebied ligt, moet dat dan maar het Lumumbaplein worden.